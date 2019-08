I.A TŘÍDA

Jako první vstoupí do bojů v I.A třídě Vimperk. Ten v minulém kole vyhrál na hřišti nováčka v Olešnici 3:2 a chtěl by tři body potvrdit i doma. V sobotu od 15 hodin přivítá Trhové Sviny, které si před týdnem v klidu poradily s dalším nováčkem z Velešína Dá se tedy čekat zajímavý souboj. Doma hrají od 17 hodin Lhenice proti celku Čtyř Dvorů. Lheničtí v prvním kole padli v Roudném, které bojuje o návrat do kraje. Doma všichni věří v úspěch. Ve stejný čas nastoupí Prachatice ve Vodňanech. Tatran doma v úvodu soutěže prohrál se Semicemi a má co napravovat. Vodňany přivezly bod ze Čtyř Dvorů a po dobrém výkonu vstoupí tentokrát do utkání v roli mírného favorita. Ale Tatran na tohoto soupeře umí.

I.B TŘÍDA A

Jediný zástupce z Prachaticka v této sezoně, celek Netolic, zahájil soutěž vysokou výhrou 10:1 nad béčkem Trhových Svinů. Nyní míří na hřiště Hrdějovic, které padlo na béčku Roudného 1:3. Zabodují Netoličtí také venku?

I.B TŘÍDA B

Jako první v sobotu vstoupí od 13.30 hodin do bojů béčko Prachatic na hřišti nováčka ve Střelských Hošticích. Oba celky před týdnem slavily výhru 1:0 a mohou být s úvodem sezony spokojeny. Otázka je, v jaké sestavě Tatran nastoupí, když od 17 hodin hraje áčko ve Vodňanech. Od 15 hodin hostí Stachy Dražejov a po těsné porážce v Sedlici chtějí domácí všechny body. A právě Sedlici v sobotu od 17 hodin hostí Čkyňští. Ti přivezli před týdnem body z Oseka a chtějí další. Ve stejný čas nastoupí fotbalisté Strunkovic v Bělčicích. Před týdnem doma otáčeli zápas s Cehnicemi a slavili výhru 4:2. Pokud chtějí hrát v sezoně na čelo tabulky, měli by vyhrávat i venku. V neděli je na programu okresní souboj mezi Vacovem a Husincem. Vacov před týdnem padl v Kestřanech, Husinec nezvládl koncovku souboje nováčků se Střelskými Hošticemi. Na domácím hřišti bude favoritem Vacov.