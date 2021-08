Třetí kolo fotbalového krajského přeboru připravilo fanouškům zajímavé derby týmů z Písecka. To skončilo dělbou bodů.

Fotbalový KP: SIKO Čimelice - ZVVZ Milevsko 2:2 (1:1). | Foto: Jan Škrle

V utkání samotném domácí dvakrát vedli, ale soupeř prakticky vzápětí dvakrát srovnal. „Hlavně jsme dostali úplně zbytečné góly. V prvním případě jsme šli do skluzu ve vápně a je z toho penalta. Druhý gól jsme dostali po rohu, když nevyskočíme s protihráčem. Měli jsme to zkrátka dohrát do tří bodů,“ hodnotil obdržené góly domácí trenér Tomáš Smrčina a doplnil: „Při té penaltě to z naší strany byla spíše hloupost, u druhého gólu nekoncentrovanost.“