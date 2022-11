Branky: 3. Petr, 15. Bečvář, 48. a 87. Z. Vorel, 61. Holub vlastní. ŽK: 4:0 (Holub, Šourek, Zborník, Forman). Diváci: 200. Rozhodčí: Lepič – Pravda, Smola.

Semice: Dvořáček – Pšenička (64. Řezáč), Holub, Listopad – P. Keclík (46. Buchtele), Hrala, J. Keclík, Šourek – Zborník (64. Valach), Blažek, Veleman (46. Forman, 79. Trantina).

Protivín: Váverka - Kulík (70. Urban), Vorel Zb., Vojta, Vojík - Říha, Bečvář Dan (46. Leroy Abatawa), Bečvář David, Nedvěd - Vorel Jaromír (80. Hrachovec), Adam Petr.

Protivín dal v první čtvrthodině dva góly a tím určil obraz utkání. "Utekl nám začátek a špatně se to pak otáčí. Protivín víc chtěl, byl více motivovaný. Soupeř byl všude dřív, my to špatně dostupovali. Prostě jsme utkání tentokrát nezvládli, chyběla nám šťáva. Zasloužená výhra Protivína. Co soupeř měl, to proměnil a my nedokázali nic. Inkasovali jsme po chybě a následném přečíslení hned ve třetí minutě. Brzy přišel druhý gól. Pak už se hrálo špatně, soupeř nás do ničeho nepouštěl. Samozřejmě je to nepříjemné dostat v posledním zápase doma takovou rychtu, ale zkrátka to k fotbalu patří. Musíme pracovat, aby to na jaře vypadalo jinak," komentoval duel semmický trenér Marcel Nousek.

"V okresním derby jsme se chtěli se sezonou rozloučit vítězstvím a to se nám také podařilo. První čtvrthodinka byla herně vyrovnaná, oba týmy se dostaly do dvou nebezpečných situací, ale my jsme byli tentokrát produktivnější a šli do dvoubrankového vedení. Nás to uklidnilo a zaskočení domácí se v podstatě již do zápasu nevrátili. A když jsme po nástupu do druhého poločasu navýšili Zbyňkem Vorlem na rozdíl tří branek, bylo prakticky o utkání rozhodnuto. Na výborně připraveném hřišti se nám dařila kombinace, přidali ještě dvě branky a po zásluze vyhráli. Výborně zahrál celý tým," doplnil k duelu protivínský trenér Miroslav Říha.