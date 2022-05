Pro Tatran to byla první domácí porážka v sezoně. „Z mého pohledu jsme si zápas pohráli v první půli. Zkoušeli jsme nové rozestavení 3 – 5 – 2, ale kromě prvních deseti minut to moc nefungovalo. Vrátili jsme se k tomu standardnímu, ale problém byl hlavně v tom, že jsme si v první půli nepřihráli. Bez toho se fotbal hrát nedá. Byli jsme pak pozdě v soubojích. O půli jsme si řekli, že to zjednodušíme, popereme se o to. Ale začalo to nešťastným vyloučením, možná po ofsajdu, našeho gólmana. Ale od té doby si však Olešník nevytvořil žádnou šanci a my měli v posledních dvaceti minutách dvě či tři velice dobré šance, kdy jsme šli ze strany sami na bránu. To jsme nedali. Doposud jsme byli na vítězné vlně a do čeho jsme kopli, to tam spadlo, tentokrát tam nesedlo nic,“ komentoval utkání prachatický trenér Josef Raušer a dodal: „Ale je to všechno o tréninku, tady musíme přidat. Musíme se dát dohromady, o poločase nám odpadl Jirka Pravda, kterému se obnovilo zranění. Kluci již šlapali vodu, tak se to prostřídalo, trochu to ožilo, ale na obrat to nestačilo. Za první půli vyhrál Olešník spravedlivě, i když bychom si možná za druhou půli vyrovnat zasloužili. Ale bohužel.“

Tatran již do utkání nastupoval bez několika klíčových hráčů. Otázka je, co bude se zraněním kapitána Pravdy. Navíc přišla červená pro gólmana, takže asi nebude jednoduché dát tým dohromady na další zápas. "Jirka má problémy dlouhodobě. uvidíme, musíme si zkrátka poradit. Na dlouhou dobu jsme přišli o Pecku, zraněný je Sova. Vypíjíme si to do dna. Ale jsme nahoře, bodů máme dost. Musíme se prát a uvidíme, jak to všechno skončí. Teď jedeme do Blatné, potřebujeme se zase chytit,“ doplnil Josef Raušer.

Tatran Prachatice – FK Olešník 0:1 (0:1)

Branka: 30. Šíma. ŽK: 1:0 (Luňáček). ČK: 1:0 (53. Hopfinger). Diváci: 200. Rozhodčí: Němec – Žemlička, Pravda.

Prachatice: Hopfinger – Jar. Rauscher, J. Pravda (46. Kasík), Kupka, Kovář (77. Řezník) – Makoš, Hornát (72. Luňáček), Hušek, Sedláček – Jakub Rauscher (85. Srch), Iliev (82. Linhart).