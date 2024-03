/FOTOGALERIE/ Druhé přípravné utkání před startem jarní části A skupiny I.A třídy absolvovali vimperští fotbalisté v Milevsku. S pátým týmem tabulky krajského přeboru podali velice dobrý výkon.

Vimperští fotbalisté (ve žlutém z utkání s Vacovem) si v další přípravě zajeli do Milevska. | Foto: Zdeněk Formánek

ZVVZ Milvsko - Šumavan Vimperk 4:2 (0:2)

Góly Vimperka: Čech, Rod.

Sestava: Svěchota - Čech, Benda, Kliment, Formánek - Málek, Rod, Uhlík, Pankratz, Vintr - Schwarz. Střídali: Vondrášek, Kubačka, Císař.

Vimperští soupeře z vyšší soutěže zaskočili a minimálně poločas s ním hráli více než vyrovnanou partii. "První poločas jsme zvládli výborně. Domácí měli sice po většinu času více míč na svých kopačkách, vytvořili si i nějaké gólové příležitosti, ale když už jsme přešli do útočné fáze, tak jsme byli nebezpeční. Dvakrát se nám podařil rychlý přechod do útoku a o poločasové přestávce jsme vedli 0:2. Do druhého poločasu domácí celek nastoupil s několika změnami, okysličil svou sestavu a od začátku druhé půle to bylo znát. Ihned po změně stran domácí vstřelili gól. Vyrovnávací branku, nutno podotknout velmi šťastnou po dvou tečích našich hráčů, vstřelili zhruba 25 minut před koncem a rázem byli na koni. Našim hráčům postupně začaly docházet síly a domácí celek nakonec ještě dokázal vstřelit dvě branky a vyhrál zaslouženě. Chtěl bych pochválit celý tým, který po celý zápas předváděl velmi dobrý a bojovný výkon," komentoval utkání vimperský trenér Michal Uhlík mladší.