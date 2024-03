/FOTOGALERIE/ Vimperští fotbalisté vyrazili v přípravě na jarní část I.A třídy na blatenskou umělku, kde se střetli s Mirovicemi, pro které již byl duel generálkou na jaro v krajském přeboru.

Fotbalová příprava: SK Mirovice - Šumavan Vimperk 8:1 (4:0). | Foto: Jan Škrle

SK Mirovice Šumavan Vimperk 8:1 (4:0)

Výsledek hovoří za všechny komentáře, Vimperští dostali pořádný direkt. "Tentokrát jsme dostali lekci a výsledek vypadá hrozivě. Některé pasáže utkání se mi z naší strany líbily a na ty je třeba v dalších utkáních navázat. Góly do naší sítě padaly především po našich zbytečných chybách a nedůsledném bránění celého týmu. Světlým okamžikem z naší strany byla akce, po které jsme vstřelili náš čestný gól v utkání. Bohužel jsme do utkání museli nastoupit bez našich gólmanů, kteří mají zdravotní problémy, a tak bych chtěl poděkovat mirovickému matadorovi Zdeňku Čejdíkovi, který za nás odchytal celé utkání a plno šancí jeho spoluhráčů z Mirovic ještě zlikvidoval. Pro nás další těžké utkání v přípravě," komentoval utkání vimperský trenér Lukáš Sýs a dodal: "Soupeři přeji úspěšný vstup do jarní sezony v krajské přeboru."

Autor: Jan Škrle