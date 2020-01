Co hráče v zimní přípravě čeká a nemine?

Především doufám, že příprava bude poctivá a kvalitní. Věřím, že budou kluci chodit v plném počtu a čekají je standardní věci, to znamená dát do kupy fyzický fond. Závěr podzimu ukázal, že fyzička nebyla úplně na výši. Na tom je třeba zapracovat. Vzhledem k tomu, že máme ideální domácí podmínky s umělkou, budeme se v týdnu jednou věnovat fyzičce a v dalším tréninku herním věcem. Vše vygraduje soustředěním, a to opět v domácích podmínkách, které již bude krátce před startem sezony herní. Máme v přípravě naplánovány nějaké čtyři přátelské zápasy.

Uvažujete o nějakých změnách v kádru oproti podzimu?

Postihly nás tři nepříjemné věci. Tou první je to, že Tomáš Vokatý vyslyšel vábení Rakouska, takže s tím nic neuděláme. Chápu ho, rozumím tomu, každopádně je to pro nás ztráta. Druhou ztrátou je Honza Makoš, který odletěl na půl roku studovat do Ameriky. Třetím, kdo je dočasně mimo hru, je Petr Bízek, který je po chirurgickém zákroku. Věřím, že se ještě zapojí a svými zkušenostmi nám pomůže.

Na podzim jste měli do zápasů připravených patnáct či šestnáct hráčů, kteří se točili. Máte již za jmenované vyhlédnuté náhrady?

Měli jsme to tak nastavené. Byly zápasy, kdy jsem musel hráče, kteří jsou tu léta, nechat sedět. Je to logické, je třeba udržet kluky ve správném rytmu. Zda to bylo dobře či ne, to se ukáže až na konci sezony. Ale chtěli bychom i na jaře držet kádr patnácti hráčů. Vrátit by se měl Martin Bednár, který nám svými zkušenostmi určitě pomůže. Sám má zájem hrát, takže by to měla být adekvátní náhrada za jednoho hráče. Z Vimperka se vrací Ondra Málek, absolvuje s námi přípravu a pak uvidíme, jak dál. Komunikujeme v současné době s několika hráči, kteří absolvují přípravy s různými týmy. Minimálně jednoho dalšího bych chtěl dostat k nám, aby nahradil Tomáše. Potřebujeme zkrátka někoho směrem dopředu.

Jak to bude vypadat s gólmany? Na podzim museli do brány i hráči z pole.

Paradoxně jsme měli na podzim tři gólmany, ale ve dvou případech musel mezi tyče hráč z pole. Začínal Zdeněk Vojtíšek, který se vrátil do Písku. Odchytal za nás tři zápasy a zranil se. Do hry pak již nezasáhl. David Tesař pak prokázal své kvality na krajský přebor a k němu jsme si z Prachatic stáhli Ondru Vašuru. Uvidíme, jak kdo přistoupí k přípravě a jak se bude dařit v přátelákách. Máme to tady postavené na partě a tak by to mělo pokračovat.

Stav po podzimu je známý. Jste jedenáctí, máte drobný bodový polštář na sestupová místa, ale ten nemusí stačit. Vědí hráči, jak těžké jaro je čeká?

Kluci si to asi ještě teď tolik neuvědomují, ale i na to bude dáván akcent v přípravě. Dávky budou uzpůsobeny k tomu, co nás na jaře čeká. I.A třídou jsem tak nějak v klidu propluli na vítězné vlně. Ta se vezla tak do osmého zápasu v kraji a pak byly zápasy najednou více náročnější, vyhecovanější, některé zápasy byly takové trochu divné. Jaro bude podstatně těžší než byl podzim. Pořád je to jen fotbal a nechci, abychom se stresovali, zda spadneme či ne. Ale ověřili jsme si, že ten kraj hrát v klidu můžeme. Kromě Olešníka a Lomu, který byl pro mě nejlepším soupeřem, se dá hrát s každým. Za podzim mi k úplné spokojenosti chybí čtyři body a ty jsme si prohospodařili sami. Nebylo to fyzičkou ani kvalitou hráčů, ale individuálními chybami, které jsme udělali.

Jak tedy vidíte jaro?

Důležité je, že nejsme v situaci, že bychom bojovali o holé žití a museli někoho dotahovat. Důležité zápasy budou v Oseku, doma s Rudolfovem, nemáme co ztratit ani s Milevskem. Nikdo neví, s čím přijede béčko Táborska. Pokud bychom uhráli stejný počet bodů jako na podzim a k tomu dva navíc, tak by to mělo stačit na záchranu. Ale jak říkám Strakonice, Blatná, Rudolfov, Sezimovo Ústí bychom mohli udržet pod sebou. Pokud se to povede, tak budeme všichni spokojeni. Je dobře, že fotbal v Lažištích zase ožil, chodí na nás fanoušci, což nebylo zvykem. Teď se tedy jen probudit ze zimního spánku a začít něco dělat.