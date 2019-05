Prachatice – Semice 2:2 (1:1). 20. J. Sova, 64. (PK) M. Babka – 43. a 58. R. Veleman.

„Remíza je zasloužená. Hráči Semic mě překvapili, přehrávali nás ve středu pole. Po vedoucí brance jsme trochu polevili a soupeř toho dokázal využít. Druhý poločas, přestože se hrálo na těžkém terénu, přinesl zajímavé okamžiky před oběma brankami. Semice se dostaly z protiútoku do vedení a měly i velkou šanci na třetí branku. Tu soupeř nedal a naopak my srovnali z penalty. V závěrečných deseti minutách jsme měli tři dobré šance, ale skóre se již neměnilo. Přesto jsem s remízou spokojen, ve druhém poločase se to mohlo překlopit na jednu i druhou stranu,“ hodnotil utkání prachatický trenér Václav Mareš.