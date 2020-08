Prachatice – Semice 1:1 (1:1). 32. J. Sova – 45. R. Veleman.

„Je to stejná písnička jako v prvním kole v Nové Vsi. Vytvoříme si plno šancí, ale nedokážeme je proměňovat. Pak se nemůže vyhrát. Soupeř se jednou dostal před poločasem před naši bránu a vyrovnal. Ve druhé půli nám odešla přihrávka. Na těžkém terénu to bylo hlavně o vůli a nám navíc odcházela hra. Zkrátka znovu ztrácíme dva body, tento zápas se měl ukopat,“ hodnotil utkání prachatický trenér Bohuslav Pravda a doplnil: „V dalším kole jedeme do Vodňan. Čeká nás další těžký soupeř, ale v této soutěži bude každý těžký. Musíme však bojovat dál.“