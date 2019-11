Nová Ves u ČB – Prachatice 1:3 (1:1). 37. J. Jiránek – 36. J. Sova, 52. M. Fischer, 56. D. Kapuscinský.

„Byl to především z obou stran boj s těžkým terénem. Ten byl podmáčený a hru to komplikovalo. První poločas byl takový nemastný, neslaný, přesto jsme šli po úniku Jakubem Sovou do vedení. Ale prakticky vzápětí jsme inkasovali vyrovnávací branku a začínalo se znovu. V poločase museli pro zranění střídat Sova a Šandera, do druhé půle jsme pak šli s tím, že to odehrajeme zodpovědně odzadu. Domácí sice více kombinovali, ale do šance se nedostali, míče končily vesměs mimo bránu. Nám se podařilo to dvakrát zatáhnout a dát dva góly, které rozhodly,“ komentoval utkání prachatický trenér Bohuslav Pravda a dodal: „Splnili jsme cíl, vezeme všechny tři body. Navíc kluky fotbal zase baví, a tak se půjde do zimní přípravy s dobrou náladou.“