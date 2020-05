Fotbalisté Tatranu Prachatice se ve středu sešli po dvou měsících ke společnému tréninku. Za deštivého počasí vyrazili do Záblatí.

Prachatický Tatran odstartoval přípravu. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

V jarní části zrušeného ročníku I.A třídy chtěli Prachatičtí zaútočit na první čtyřku tabulky. To se nakonec nekonalo a místo toho přišla nucená přestávka. „Přípravu přes ty dva měsíce jsem nechal vyloženě na hráčích samotných. Každý by měl vědět, co potřebuje, aby se udržel v kondici. Těžko po nich mohu vynucovat na dálku nějakou speciální přípravu. Jsou tam kluci, kteří mají fyzickou přípravu v popisu práce, u jiných to zase může být na druhu stranu propadák. Uvidíme v reálu, jak na tom s fyzičkou jsou,“ komentoval dvouměsíční přípravu prachatický trenér Bohuslav Pravda.