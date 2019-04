Prachatice – Nová Ves u Českých Budějovic 3:1 (1:1). 29. (PK) a 92. M. Babka, 68. J. Šandera – 20. D. Pech.

„Oproti minulému zápasu to byl rozdíl jako nebe a dudy. Kdyby mi před zápasem někdo řekl, že to bude remíza, tak jsem šťastný, protože nám chyběli čtyři hráči ze základu. Ale tentokrát jsme podali kolektivní výkon a hráli jako mužstvo. Prvních dvacet minut jsme soupeře k ničemu nepustili a sami trefili dvě břevna a měli snad další čtyři velké šance. Nedali jsme a naopak soupeř po standardce otevřel skóre. Při další standardce nás podržel gólman Hopfinger a hned nato jsme se dostali do šance, byla z toho penalta a Babka vyrovnal. Ve druhém poločase sice nebylo tolik vyložených šancí, ale nějaké jsme si vytvořili. Do vedení nás dostal Šandera a až do konce to byly nervy. Mohli jsme rozhodnout podstatně dříve než v nastaveném čase. Soupeře jsme ve druhé půli k ničemu nepustili, ten využíval pouze nakopávaných míčů, ale všechno jsme pokryli a máme důležité body,“ shrnul utkání prachatický trenér Václav Mareš.