Prachatice – Planá u ČB 0:3 (0:1). 44. a 71. D. Kořínek, 77. T. Pintér.

„Na hráčích leží deka, nevěří si a to všechno se pak odráží na hřišti. Planá byla po všech stránkách lepší, rychlejší, vyhrávala souboje, zkrátka si po zásluze odváží všechny tři body. My dostali první gól po chybě v závěru prvního poločasu. O přestávce jsme si řekli, že to zkusíme, čtvrt hodiny ve druhém poločase to bylo vyrovnané, ale pak zase převzala otěže hry Planá a přidala další branky. Nebýt gólmana Hopfingera, bylo to ještě více, minimálně čtyři další góly chytil,“ komentoval utkání prachatický trenér Václav Mareš a doplnil: „Za poslední tři zápasy jsme inkasovali jedenáct branek a neuhráli ani bod. Hráči se z toho musejí dostat sami. Musejí začít především u tréninkové morálky, která je špatná.“