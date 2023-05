/FOTOGALERIE/ V situaci prachatických fotbalistů v krajském přeboru nemůže pro ně být žádný soupeř nehratelný. A jak ukázal souboj posledního s prvním, dá se hrát s úplně každým.

Fotbalový KP: Tatran Prachatice - Jindřichův Hradec. | Foto: Jan Klein

Tatran Prachatice - Jindřichův Hradec 2:3 (0:2)

Branky: 50. Makoš, 56. Jakub Rauscher - 17. Janák, 39. a 83. Wölfel. ŽK: 0:1 (Janák). Rozhodčí: Krčín - Boček, Leiš. Diváci: 150.

Sestava Prachatic: Coufal - Jar. Rauscher, Kováč, Legdan, Luňáček (89. Hrbek) - T. Pravda (73. Gramblička), J. Pravda, Kasík, Horák (44. Makoš), Fürbach (46. Kovář) - Jakub Rauscher.

Utkání přineslo duel s otevřeným hledím, který se musel fanouškům líbit. Šance si vytvářely oba celky a gólmani se měli co ohánět. Ani nebylo na hřišti znát že hraje poslední tým tabulky proti prvnímu.

První poločas sice vyzněl výsledkově pro lídra tabulky, ale i domácí měli několik solidních šancí, které neproměnili. To ovšem hráče Tatranu provází po celou sezonu. Favorit utkání šel na přestávku s dvoubrankovým náskokrm a zdálo se být vše jasné.

Do druhého poločasu však domácí nastoupili s velkou chutí. Hned po pěti minutách vrátil Makoš hlavou do prázdné brány gólmanem vyražený míč a o dalšícch šest minut později napřáhl za šestnáctkou Jakub Rauscher a tečovaná střela skončila v síti - 2:2. Vedení mohl překlopit na domácí stranu hlavou zcela osamocený Luňáček, ale netefil bránu. Velkou šanci měli na druhé straně i hosté, ale také mířili mimo. Po závaru v šestnáctce domácích se však ze třetí branky přeci jenom radovali hosté. Prakticky hned z rozehrávky měl na noze vyrovnání znovu Luňáček, ale opět mířil těsně vedle. Tři body si tak odvezli hosté, i když by pěknému zápasu asi více slušela remíza.

"Připravovali jsme se na to, abychom neudělali žádnou ztrátu míče na vlastní polovině, bohužel se nám to stalo přímo před našim vápnem a soupeř nás potrestal. Jinak byl první poločas vyrovnaný jak herně, tak na šance. Trochu nám však dělala problémy rozehrávka. Do druhé půle jsme to přeskupili a hned to přineslo ovoce, i když jsme při vyrovnávací brance měli trochu štěstí. Pak jsme se trochu zatáhli, ale bohužel přišel nedohraných centr a volný hráč v pokutovém území, který nám dal třetí branku. Ale i my měli ve druhé půli několik šancí. Mohl vyrovnat Pepa Luňáček. Jak docházely síly, tak se to trochu strhlo a bylo to nahoru dolu. Byla otázka, kdo dá gól. Nakonec se to podařilo soupeři," hodnotil utkání asistent trenéra Tatranu Josef Hopfinger a dodal: "My teď musíme jít dál a připravit se na Jankov, kam jedeme příští týden."