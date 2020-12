V předchozí sezoně, ze které se odehrála pouze první polovina, byl Tatran na 5. místě se 23 body. V závěru podzimu vedl tým trenér Bohuslav Pravda. „V minulé sezoně jsem přebíral mužstvo pět kol před koncem podzimní části. Za cíl jsem si dal dohrát podzim bez prohry, což se povedlo a z patnácti možných bodů jsme udělali třináct. Přes zimu jsem chtěl doplnit mančaft a ustálit partu. Bohužel, týden před začátkem soutěže přišla stopka asi na dva měsíce. Bez možnosti trénovat se dá těžko připravovat na utkání. Jaro se tedy neodehrálo a letní pauza je dost krátká na dohnání takového výpadku. Nicméně podmínky byly pro všechny stejné.

S jakým cílem jste šli do sezony současné?

Přes všechny jarní patálie se podařilo doplnit mužstvo. Vrátili se kvalitní hráči jako Mates Babků, Kuba Sovů a Jirka Pravdů. Cíl do dalšího ročníku byl tedy jasný. Poskládat optimální složení a zaútočit na postup do krajského přeboru. Vše nasvědčovalo tomu, že by to mohlo klapnout. Bohužel, po dvou kolech přišlo vystřízlivění. První ztráta dvou bodů v Nové Vsi a následovaly další remizové zápasy, kdy nás hlavně tížilo neproměňování šancí. Přišla takzvaná deka. Kluci se snažili, chtěli, ale ono to nešlo. Asi je to i má chyba, dost jsem na ně tlačil. Ale taková je prostě A třída. Tým, který jeden rok hraje o záchranu, tak následující rok hraje o postup. Ve finále jsme možná rádi, že přišla ta druhá vlna covidu a soutěž byla přerušená, protože poslední zápasy už byla křeč. Dohrávali jsme s šestnáctiletými dorostenci. Zranili se klíčoví hráči Babka, Tesař a Iliev. A navíc spousta červený karet. Z toho i plyne tolik obdržených branek.

V polovině zápasů jste dohrávali v oslabení, kde hledat důvody červených karet?

Dostat za osm zápasů čtyři červené karty je neakceptovatelné. Naší nedisciplínou jsme polovinu zápasů dohrávali v oslabení. A to se těžko vyhrává. Jdete do zápasů s cílem vyhrát a nakonec se z toho stane zápas o to, jak nedostat nášup. Dvakrát zkratovité jednání jednotlivců a dvakrát záchranná brzda. Co k tomu dodat. Ti kluci si musí uvědomit, že fotbal není individuální sport, kde nesou odpovědnost jen sami za sebe, ale za celý mančaft. Na druhou stranu se jich chci zastat. Taky jsem hrál fotbal a vím, že křivdy, které se dějí na hřišti, prostě bolí. Chodíte třikrát v týdnu na trénink po práci ve svém volném čase. Spousta kluků má rodiny, které odsunuje na druhé místo, aby si o víkendu šli zahrát zápas. A pak během devadesáti minut, kdy proti sobě hraje dvaadvacet těchto kluků, se stane, že tři páni, kteří pobírají peníze, vám ten volný čas, který do tomu věnujete, prostě znechutí. Snad se něco stane, aby to tak nebylo. Čím jsem starší, tím víc mě to štve. Na hřišti má být sportovní duch a není přece možné pomáhat jedné straně. Takové žabomyší války prostě do sportu nepatří. Nevím, co se honí rozhodčím hlavou, ale přijde mi, že už do zápasu jdou s tím, jak to bude probíhat. Hele Prachatice, tak je trochu poškádlíme, oni to nezvládnou, když jsem tu pískal vloni tak jsem nedostal párek. Ze spousty domácích zápasů jsem měl dojem, že vlastně hrajeme venku. Bavil jsem se s nestrannými lidmi, kteří ani fotbal nesledují a přišli se podívat na zápas. A pak se mě ptají, zda to takto fakt funguje. Líbilo se mi, jak kluci hráli, ale oni prostě vyhrát nemohli. Tím bych toto zakončil. Každý člověk má svědomí. Jak s ním naloží, to je jeho věc.

Sám nastupujete za béčko, to má sice o dva body více, ale hrálo skoro všechny zápasy doma. Ani zde nemůže být úplná spokojenost.

Co se týče B týmu, nepřísluší mi hodnotit výkony. Tým trénuje Lukáš Sarauer s Martinem Tomkem. Sem tam si s nimi jdu zahrát a z pozice trenéra se ze mě stává hráč. Musím říct, že když jsem si přede dvěma lety řekl, že už končím a dva roky jsem opravdu nehrál, tak mě to začalo zase bavit. Jsem rád, že můžu klukům ještě pomoct. Cílem béčka je udržet se v soutěži a zapojit dorostence do velkého fotbalu. Takto prostě fungují rezervy. Postoupit nemůžou. Jde hlavně o to, aby všichni hráli a nejde o výsledky. Nemůžete přece chtít výsledky, když každý víkend hrajete s jinou sestavou. Toho jsme si vědomi a tímto bych chtěl klukům, co se točí okolo béčka, hrozně poděkovat, že to respektují. Fotbal má být radost.

Jak by měla vypadat zimní příprava na jaro?

Co se týče zimní přípravy. Těžko říct jak to bude. Záleží, co mocipáni povolí. Samozřejmě, že hned, jak to půjde, tak jdeme na hřiště trénovat. Máme co dohánět. Chtěl bych kluky udržet po hromadě a sehrát je. Je to ale běh na dlouhou trať. Čekáme solidní potěr z dorostu, tak doufám že se blýská na lepší časy… Uvidíme jak to bude.

Blíží se konec roku. Chtěl bych popřát všem lidem dobré vůle v této šílené době hlavně klidné Vánoce, hodně zdraví a sil do nového roku. Držte se, buďte k sobě ohleduplní. Všechno špatné vždycky skončí.