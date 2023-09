/FOTOGALERIE, VIDEO/ V dalším kole A skupiny fotbalové I.A třídy zajížděl do Prachatic celek Blatné. Papírové předpoklady nahrávaly domácím, ti nakonec vyhráli díky šťastné "šmudle".

Fotbalová I.A: Prachatice - Blatná. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice - TJ Blatná 1:0 (0:0)

Branka: 63. M. Babka. ŽK: 1:1 (Cais - V. Bláha st.). Rozhodčí: Dunovský - Hanzlíková, Hájek.

Do utkání nastupovali domácí v roli horkého favorita. Hostům chyběli oba brankáři, a tak po čase natoupil do brány Milan Budoš. Blatná si byla vědoma síly soupeře a od začátku hrála ze zabezpečené obrany. Bylo to především o dobývání hostující branky. V prvním poločase domácí jednou trefili konstrukci branky, jinak končily jejich akce ještě před gólmanem. Ve druhém poločase se domácí předháněli v zahazování šancí, až nakoec skončila za tyčí blatenské branky lehká střela Babky, když se míč prakticky za čáru dokutálel. Hosté hrozili jen sporadicky a gólmana Osvald prakticky moc neohrozili. Prachatičtí mohli rozhdnout z penalty deset minut před koncem, ale Budoš ji Babkovi bravurně chytil (viz. video v galerii).