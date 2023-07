/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pouťový víkend patřil ve Čkyni tradičnímu fotbalovém turnaji. Tentokrát se z důvodu odhlášení čtvrtého týmu hrálo pouze ve třech.

SK Čkyně - FK Protivín. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Pořadatelé turnaje z SK Čkyně zvolili model hry každý s každým na 2x30 minut. Konečné pořadí kopírovalo výši soutěže, ve které jednotlivé celky nastupují. Prvenství si odvezli fotbalisté FK Protivín (KP), kteří v úvodním duelu přehráli domácí jedenáctku (I.A) 4:2 a ve svém druhém utkání porazili Slavoj Volyně (I.B) 5:0. V souboji domácí s Volyní se z výhry 3:1 radovali fotbalisté SK Čkyně a získali druhé místo.

1/23 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma SK Čkyně - Slavoj Volyně. 2/23 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma SK Čkyně - Slavoj Volyně 3:1.

Přestávku mezi zápasy vyplnil duel čkyňských fotbalových legend. Ten skončil smírně 2:2 a fanoušci viděli znovu v akci většinu těch, kteří měli podíl na výborných letech čkyňského fotbalu.

1/19 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Utkání legend čkyňského fotbalu. 2/19 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Utkání čkyňských legend skončilo 2:2.

Nejlepším hráčem hlavního programu turnaje byl vyhlášen domácí Josef Král. Nejlepší střelckou mušku měl protivínský Patrik Hrachovec a gólmanem klání byl vyhlášen volyňský Filip Pubal. Ceny týmům i jednotlivcům předala čkyňská starostka Stanislava Tůmová.

1/11 Zdroj: Jan Děd Ocenění nejlepších. 2/11 Zdroj: Jan Děd Střelcem turnaje se stal protivínský Patrik Hrachovec. 6/11 Zdroj: Jan Děd Ocenění nejlepších. 7/11 Zdroj: Jan Děd Nejlepším hráčem byl vyhlášen domácí Josef Král. 9/11 Zdroj: Jan Děd Gólmanem turnaje se stal Filip Pubal z Volyně. 11/11 Zdroj: Jan Děd Šedesátiny oslavil Josef Železný, dlouholetá opora SK Čkyně.

"Turnaj se myslím vydařil. Jak počasím, tak divácky. Nedošlo k jedinému zranění, všichni kluci si zahráli dostatečně. Vítězem se stal podruhé Protivin, druzí byli domácí a třetí tým Volyně. Nyní nás čeká o víkendech až po Samson cup pouze trénink, neboť docházka v tomto období je složitá především k zápasům. Navíc, když se dozvím přes hráče a nikoli osobně, zda-li by nechtěli někteří pokračovat jinde, v těchto počtech je domlouvat přípravné zápasy nemožné. Zřejmě zde máme asi tajný skauting. Čili teď musíme trochu více potrénovat společně, jeste jednou podtrhuji to společně, neboť na některých bylo vidět fyzické manko. Je třeba, aby si toto uvědomili všichni a společně za to vzali. Takže pro naše fanoušky, další utkání bude až v rámci Samson Cupu o víkendu 12. - 13. srpna," doplnil k turnaji i současné situaci v týmu trenér Jan Děd.