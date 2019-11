Čkyně – Strunkovice 1:3 (0:3). 79. I. Šimčík vlastní – 10. M. Gerold vlastní, 14. I. Šimčík, 18. (PK) R. Žurek.

„Na tento zápas jsme čekali celý podzim, bylo hodně těžké být v závěsu za celkem Čkyně, ale poctivou prací a vůlí jsme to vydrželi a věřil jsem tomu, že v závěru podzimu vše rozhodneme. Na dnešní zápas jsme jeli do Čkyně s cílem vyhrát. Vše nám vyšlo již v úvodu, kdy jsme dobře bránili střed hřiště a dokázali využít šance, které jsme si vypracovali. Tříbrankové vedení do poločasu a potom jsme již zápas nechci říci udržovali, ale aktivní hrou jsme jej dovedli do vítězného konce. Dnes rozhodla vůle, kvalita a výborné nasazení hráčů a za to jim patří velký dík. Za dnešní tři body jsme moc rádi a vítězství si moc vážíme,“ komentoval utkání asistent trenéra Strunkovic Václav Beneš a k vyhlídkám na jaro v kontextu boje o postup doplnil: „No, všichni si to přejeme, ale nebude to jednoduché. Všichni viděli, že domácí prvních jedenáct kol neprohráli. V jarní fázi očekávám stejný vývoj, takže nic jednoduchého. Přes zimu musíme dobře potrénovat. No a na jaře musíme jít zápas od zápasu, tak abychom první příčku uhájili a do I.A třídy se po letech podívali.“

Na domácí straně naopak panovalo po prohraném utkání velké zklamání. „Nějakým způsobem se na utkání připravujeme. Nepenalta, vlastní gól, polovlastní gól, pak penalta. Je po přípravě. Velké zklamání, bohužel,“ komentoval stroze duel vedoucí domácího celku Patrik Krull.

Ladislav Beran