/FOTOGALERIE, VIDEO/ Další důležité utkání čekalo na čkyňské fotbalisty. V A skupině I.A třídy bojují o záchranu, stejně jako jejich soupeř z Dolního Dvořiště.

Čkyně - Dolní Dvořiště 2:2. | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Čkyně - FK Dolní Dvořiště 2:2 (2:1)

Branky: 15. Kralik Roland, 21. Bujok Gustav - 34. Krenauer Jan, 66. Štifter Šimon.

"Bohužel z utkání bereme pouze bod. Jsem z toho trošku zklamaný. Šancí jsme si tentokrát vytvořili hodně. Začali jsme dobře, měli tlak a vytvářeli si jednu šanci za druhou. Bohužel jsme je neproměňovali. Až v 15. minutě, když Bujok obral o míč hostujícího stopera a předložil nahrávku Kralikovi na 1:0. Zhruba za pět minut navíc sám Bujok proměnil nadvakrát nájezd a bylo veselo - 2:0. V této chvíli jsme byli na koni. Až do 34. minuty, kdy hosté snížili z ojedinělé šance Krenauerem. Tak se šlo i do kabin. Po přestávce jsme začali opět nájezdem na gólmana, ale nic z toho. Postupně jsme přestali být aktivní a hosté v 66. minutě vyrovnali. Začalo se opět od nuly. Už to bylo o tom, kdo dá gól, vyhraje. My nedali po závaru do prázdné, hosté trefili z přímáku tyč. Takže body se spravedlivě dělí. Musím ještě poděkovat našim bubeníkům za dar do kabiny a pak opět za skvělou podporu při zápase a i hostující fanoušci přispěli k pěkné fotbalové kulise. Utkání si v klidu odřídila sudí Hanzlíková. V pondělí jedeme na odložený trip do Mirovic," hodnotil utkání čkyňský trenér Jan Děd.

"Dnešní hodnocení zápasu je už příjemnější než po minulých zápasech. Jeli jsme do Čkyně s tím, že už musíme něco urvat. Bohužel přišla 21. minuta a my už 2:0 prohrávali. Upřímně jsem se bál, co to s klukama udělá. Od té chvíle jsme se ale začali dostávat do tempa a zaslouženě snížili. Druhý poločas se nám povedlo střídání, když na hřiště šel vysoký Kříž a domácím prakticky znemožňoval jejich dlouhé nákopy, když většinu dokázal zastavit. Vyrovnali jsme a chtěli to strhnout na svoji stranu. Mohlo se to podařit. Ale Štifter napálil míč z trestnaku do tyče. Na druhou stranu nás v 90. minutě podržel Míra Jirkal, když bravurním zákrokem zlikvidoval trestňák domácích. Pro kluky dobrá vzpruha a doufám, že něco dovezem hned v pondělí z Vimperka," hodnotil utkání trenér Dolného Dvořiště Štefan Bršťák.