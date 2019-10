Lažiště – Čimelice 4:4 (1:1). 40. M. Hojdekr, 53. D. Sedláček, 73. T. Vokatý, 87. P. Holub – 6. P. Hovorka, 56. (PK) a 75. (PK) R. Převrátil, 60. M. Bednařík.

"Chtěli jsme doma výhrou potvrdit bod, který jsme předtím přivezli ze Strakonic, to se však nepodařilo. Hned v úvodu utkání jsme soupeři prakticky darovali po hrubé chybě vedoucí gól. Ještě v prvním poločase jsme však dokázali po zásluze vyrovnat. Byl to již v prvním poločase hodně bojovný a chvílemi i agresivní zápas. Po přestávce jako bychom zůstali prvních dvacet minut ještě v kabině. Přesto se nám podařilo jít do vedení. Soupeř to však dvěma brankami, nejprve z penalty a pak po rohovém kopu, otočil ve svůj prospěch. Zvládli jsme ještě vyrovnat, ale vzápětí přišla penalta a současně i červená karta. Soupeř šel znovu do vedení, nám se však podařilo v hektickém závěru vyrovnat. Mám z toho tak trochu rozporuplné pocity. Dvě penalty proti domácím a červená karta k tomu, to se hned tak nevidí,“ komentoval duel lažišťský trenér Josef Raušer.

Lažišťské nyní čeká další složité utkání v Jankově, který má v tabulce o dva body více.