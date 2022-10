Branky: 12. Rosa, 46. Beran, 58. Tůma, 65. Mahák.

Lheničtí fotbalisté předváděli i v předešlých zápasech solidní výkony, ale chybělo přesné zakončení. Tentokrát to konečně přišlo a brankový pytel se přímo protrhl. A to mohlo být gólů i více.

„Jeli jsme do Nové Vsi s tím, že chceme bodovat a já věřil, že na to máme. První poločas byl vyrovnaný s několika šancemi na obou stranách a myslím, že minimálně o tu jednu branku jsme vedli zaslouženě. Hned na začátku půle druhé jsme zvýšili náskok a i vzhledem k tomu, že domácí odehráli celé druhé dějství o deseti lidech, jsme to měli jednodušší a poté, co jsme skóre ještě navýšili, bereme zasloužené tři body, které jsme také společným obědem a prodlouženým odpolednem oslavili. Mrzí mě jednak další neproměněné vyložené příležitosti a hlavně zranění Michala Maháka, který nám bude chybět do konce podzimu. Teď bychom ty body měli potvrdit doma s Blatnou, která bude favoritem, ale věřím, že konečně budeme naplno bodovat i doma,“ shrnul utkání lhenický trenér Ivo Čech.