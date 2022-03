Osek zvítězil na béčku Táborska 2:0 a trenér Josef Mráz mohl být s výkonem spokojen. „Počítali jsme s tím, že domácí nasadí nějaké pendly, ale neměli tam nikoho. Oproti zápasu u nás, kdy jich přijelo asi šest. Ale domácí tam měli plno mladých a šikovných kluků. I proto jsme je nechali hrát do plných. Fyzicky byli výborně připravení, rychlí, důrazní, ale do přehuštěného prostoru nic nevymysleli. Taktika nám vyšla výborně, když se domácí za celé utkání dostali do jediné šance, kterou Chaluš chytil. Takže spokojenost. Chodili jsme do rychlých brejků a mohlo to být i více než 2:0. Na druhé straně by to bylo nespravedlivé,“ komentoval utkání trenér Oseka Josef Mráz.