Branky: 34. Kubiš, 40. a 88. J. Říský – 58. Tůma, 62. Rezek. Osek: Křížek – Rybák (68. Brabec), Němeček, Kubiš, Hromíř – J. Říský, Hoch, Šrámek, Čapek (59. Sigmund) – Carda, D. Říský.

Po prvním poločase vypadalo vše naprosto růžově. Domácí vedli o dva góly a byli na koni. Nakonec tři body se štěstím zachraňovali v samotném závěru utkání. „Byly to nervy, ale zavinili jsme si to sami. Vedli jsme v půli o dvě branky a navíc jsme neproměnili další šance. Sice to nebyl v první půli úplně ideální výkon, ale měli jsme zápas pod kontrolou. Řekli jsme si o přestávce, že nesmíme dostat kontaktní gól a naopak musíme držet míč pod kontrolou. Ale to se nám nepovedlo, po chybách jsme během tří minut dvakrát inkasovali. Těsně před koncem měla navíc Třeboň šanci, při které trefila gólmana Křížka. Naštěstí nedali a my minutu před koncem po jejich chybě rozhodli,“ shrnul utkání trenér Oseka Josef Mráz a dodal: „Druhá půle, to byl náš nejhorší poločas v jarní části sezony."

Osek tak stále vede tabulku s náskokem jednoho bodu na Český Krumlo a tří na Olešník. Oba soupeři však mají utkání k dobru. Postupové trumfy tak i nadále drží ze druhého místa fotbalisté Českého Krumlova.