Junior Strakonice – Tatran Prachatice 3:2 (0:0). 53. Krejčí, 80. Zelenka, 90. Rozhoň – 68. Babka, 87. (PK) Pecka.

Sestava Junioru: Lízal – Říha (85. Linhart), Rozhoň, Žáček, Šimek – Zelenka (90. Doležal), Nosek, Benedikt, Funda, Krejčí (90. Míčka) – Krýzl (84. Zahrádka).

„Věděli jsme, že jdeme na kvalitního soupeře a připravili jsme na něj hodně defenzivní taktiku. A vyšlo to. V prvním poločase to měl soupeř hodně těžké, nemohl se do našeho bloku dostat. Eliminovali jsme jejich fotbalové individuality. Ve druhém poločase přišla přestřelka. Šli jsme do vedení, soupeř vyrovnal, pak jsme šli šťastným gólem Zelenky znovu do vedení. Vypadalo to, že to udržíme do konce, ale přišla penalta a vyrovnání. V úplném závěru rozhodl z trestného kopu Rozhoň. Gólman soupeře to asi podcenil. Pro nás důležitá výhra nad silným soupeřem,“ shrnul utkání strakonický trenér Luděk Cimrhanzl a pokračoval: „Takticky jsme to zvládli velmi dobře. Prachatice byly fotbalovější, držely více balon, ale na góly jsme vyhráli my.“

Strakonický trenér nezapomněl pochválit celý tým. „Museli jsme se vyrovnat s některými absencemi. Na lavičku šli i dorostenci a kluci z béčka. Všichni odvedli super práci a naše domácí neporazitelnost trvá dál,“ doplnil trenér.

Milevsko – Osek 0:5 (0:1). 12. D. Říský, 53, J. Hoch, 54. M. Brabec, 75. J. Říský, 89. K. Maroušek. Sestava Oseka: Křížek – Brabec, Krejčí, Kubiš, Němeček – Čapek (78. Kinkor), Hoch, Šrámek, Sigmund – D. Říský (71. K. Maroušek), J. Říský.

„Samozřejmě velká spokojenost. Vysoká výhra, branky dalo pět hráčů, super. Ale musím říci, že Milevsko nehrálo špatně. Jindy nám tam nepadá nic, tentokrát tam padlo snad sedmdesát procent všech našich míčů. Měli jsme konečně štěstí,“ shrnul tkání trenér Josef Mráz.

Utkání se lámalo deset minut po přestávce, kdy dali hosté dva góly rychle za sebou. „Na 2:0 jsme dávali po krásné akci, kdy to po Sigmundově přihrávce dával Hoch do prázdné brány. Vzápětí to trefil Brabec křižnou střelou ze čtyřiceti metrů ze strany přes brankáře do sítě. Prý to tak i chtěl. To již soupeře zlomilo a v klidu se dohrávalo,“ shrnul klíčové momenty zápasu trenér.

Osek nyní hostí Olešník, takže se výhrou v Milevsku na silného soupeře dobře naladil. „Snad ano. Určitě to bude zajímavé. Olešník chce také hrát fotbal, takže by to mohl být zajímavý zápas,“ hledí k dalšímu duelu Josef Mráz.

Olešník – Blatná 7:0 (2:0). 21. D. Štěch, 25., 56. a 79. D. Lafata, 62. M. Miklík, 77. a 80. J. Toth. Sestava Blatné: Peroutka – F. Hrádek, Hlaváč Sedláček (39. Bláha), Peleška (46. A. Hrádek) – Král, Vanduch, Kůst (85. Antoš), Říha (36. Jiřinec) – Prokopec, Šimůnek.

„Úvod utkání nebyl tak špatný, jak by napovídal výsledek. Byli jsme aktivní, měli i několik pološancí. Ve dvacáté minutě jsme inkasovali první gól a začala se projevovat zkušenost soupeře. Domácí využívali náběhů a kolmých přihrávek mezi naše obránce, takže stále hrozili. Brzy přišel druhý gól a chvíli nato chytil Peroutka penaltu Maruškovi. Poločas skončil poměrně slušným výsledkem, nicméně ve druhém poločase jsme nepohlídali náběh po standardce, pak šli domácí sami na gólmana a kolem osmdesáté minuty jsme třikrát inkasovali během tří minut. V závěru jsme měli několik pološancí, ale opět bez úspěchu. Zápas tedy skončil tak, jaké bylo rozložení sil na hřišti,“ shrnul utkání blatenský trenér Jaroslav Voříšek a doplnil: „Nejlepšími našimi hráči byli harcovníci Hlaváč a Kůst, výborně i přes sedm obdržených branek zachytal Peroutka.“