Vimperk – Strunkovice 5:1 (1:1). 21. a 80. L. Frček, 53. O. Málek, 65. (PK) P. Vondrášek), 88. O. Rod – 32. R. Žurek. ČK: 0:2 (58. Z. Vojtíšek, 60. /na střídačce/ I. Šimčík).

„Ani zdaleka to nebylo nic jednoduchého, jak by mohlo vypadat z výsledku. Síla Strunkovic je v útočném tandemu Žurek – Kuneš. Michal Kuneš hraje ve svých sedmačtyřiceti letech výborně a těžko se odstavuje od míče,“ začal hodnocení utkání Vimperský trenér Jiří Formánek.

„Začali jsme aktivně a odměnou byl vedoucí gól. Pak ale zaúřadovala útočná dvojice soupeře, Kuneš vysunul do úniku Žurka a ten přehodil našeho gólmana. Bylo jasné, že to bude pořádný boj. Nám chyběli Jakub Pospíchal s Martinem Šípem, což byl problém při bránění vysokých míčů. Ale hráči, kteří se dostali na hřiště, se s tím popasovali,“ uvedl Jiří Formánek a pokračoval: „Po osmi minutách druhého poločasu nás dostal do vedení Málek a po hodině hry jsme kopali penaltu. Před ní se nechal vyloučit gólman soupeře, další červená přišla na lavičce, ale našeho exekutora Petra Vondráška to nerozhodilo a zvýšil na 3:1. Pak se již utkání pouze dohrávalo a my přidali ještě dva góly.“

„Za výkon ve Vimperku bych chtěl kluky pochválit. Do stavu 2:1 jsme byli lídrovi minimálně vyrovnaným soupeřem, škoda neproměněných šancí. Sporná penalta a následné červené karty nám nedovolily zápas dotáhnout do úspěšného konce. Způsob řízení zápasu je pro mne zklamáním,“ doplnil k duelu strunkovický trenér Václav Beneš.