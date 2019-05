Vimperk – Lhenice 0:1 (0:0). 73. (PK) J. Beran.

„Co k tomu říct. Určitě jsme si nezasloužili prohrát, protože jsme nebyli horším týmem. Hosté mohou děkovat gólmanovi Dvořákovi, který ve druhém poločase chytil všechny naše gólovky a byl nejlepším hráčem Lhenic. O body jsme přišli po velmi přísné penaltě, kdy si náš obránce kryl obličej, ale hlavní rozhodčí to viděl jinak. Musíme se připravit na další zápas a urvat už konečně tři body. V tomto zápase k tomu bylo už velmi blízko,“ komentoval duel domácí trenér Jiří Formánek.

Hostující trenér Ivo Čech k okresnímu souboji dodal: „Chtěli jsme ve Vimperku nahradit domácí bodovou ztrátu s Lažišti. Přestože jsme udělali některé změny v sestavě i rozestavení a měli v prvním poločase více ze hry než domácí, včetně dvou gólových příležitostí, myslím si, že jsme měli vytěžit víc. Bohužel, opět nám chyběla kvalita na útočné polovině, tak to prostě je a máme v tomto směru na čem pracovat. Upozorňoval jsem hráče na nebezpečí ze standardních situací domácích a přesně z nich hrozili a ve dvou případech nás podržel brankář Dvořák. My se dostali ve druhém dějství do vedení z penalty za ruku, ale představoval jsem si jiný průběh zápasu. Umožnili jsme domácím dostat se do tlaku některými zbytečnými fauly, i když asi ne všechny se musely pískat a tady bylo vidět, že nějaké body potřebují a chtějí. Měli jsme i možnosti k potvrzení našeho vedení, ale ty jsme neproměnili. Domácí byli bojovní, tlačili se do branky a možná by si i bod zasloužili, ale my jsme spokojení, že vezeme domů všechny tři.“