Josef Mráz, trenér Oseka: "Myslím si, že do vyloučení Kubiše jsme byli lepší, trefili dvě tyčky, vedli 1:0, navíc Carda nedal z malého vápna do prázdné. Soupeř vyrovnal, my dali hned nato na 2:1 a byli lepší. Byli jsme na soupeře dobře připraveni a bylo otázkou času, kdy přidáme další gól. Přišly však dvě zbytečné žluté karty pro Kubiše. Poločas jsme dohráli a do druhé půle si řekli, že nebudeme zalézat. Přesto jsme zalezli a soupeř toho využil. Nejprve to trefil z pětadvaceti metrů ranou do šibenice a pak střelou přes našeho vysunutějšího gólmana. V závěru jsme to vysunuli, dopředu šel Zdeněk Křížek, docela to oživil, vykopávali mu míč z brankové čáry, Němeček netrefil prázdnou bránu. Je to takové rozčarování. Zkrátka jsme prohráli, ale zamrzí to, protože jsme na soupeře byli připraveni dobře. Nebýt vyloučení, jsem přesvědčen, že bychom vyhráli."

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Tentokrát se to sešlo na obou stranách. Jak my, tak Osek jsme měli hodně poslepovanou sestavu. Přiznám, že jsem z toho byl v týdnu špatný, ale nakonec jsme to zvládli. Prvních dvacet minut jsme prospali a domácí šli do vedení. Brzy jsme vyrovnali, ale obratem šli znovu domácí do vedení. Pak se hra vyrovnala a deset minut před poločasem přišel stěžejní moment utkání. Domácí Kubiš dostal brzy po sobě dvě žluté karty a šel ven. Nám se zápas podařilo otočit. V závěru utkání mohli domácí srovnat. Do útoku poslali z lavičky Zdeňka Křížka, který to tam rozvířil. Uhráli jsme to a vezeme si zlaté body."

Branky: 21. Carda, 23, D. Říský - 22. Srch, 61. Makoš, 70. Pecka. ČK: 1:0 (36. Kubiš). ŽK: 2:1 (Kubiš 2 - Kupka). Rozhodčí: Kaštánek - Pravda, Žemlička.

FK Protivín - SIKO Čimelice 6:0 (4:0)

Miroslav Říha, trenér Protivína: "V okresním derby se nám podařilo získat zasloužené tři body, když jsme o výsledku rozhodli již v první půli. Rozhodujícím faktorem zápasu byla naše větší chuť po vítězství, efektivita a reakce v pokutovém území. První tři branky byly totožné po odražených a propadlých míčích před brankou. Do přestávky se nám podařilo skóré navýšit z penalty na rozdíl čtyř branek. Ve druhém poločase jsme ještě přidali dvě branky a po zásluze vyhráli."

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: "Dostaneme 6:0, což je hrozný výsledek, a přijde mi, že dostáváme gól prakticky ze všeho. Před zápasem si řekneme, že jsme poprvé na přírodní trávě, nebudeme si to komplikovat a pomůžeme si dlouhými míči. Trochu se porveme vysokými míči o území. A dopadne to tak, že dáme za první poločas z vlastní půlky dvacetkrát malou domů. Těžiště hry se přesune k nám, odkopneme to sotva na půlku, soupeř sebere odražené balony, udělá z toho auty či rohy a dostane nás pod tlak. My pak ze standardek inkasujeme. Při naší trénovanosti a formě, která není ideální, si místo zjednodušení hry vše komplikujeme. Ale to není omluva výsledku. Horší je, že si nevybavím žádnou naší kloudnou akci směrem kupředu. Zkrátka to nedostaneme dopředu. Na současných terénech se kombinovat nedá a my tu kvalitu zatím nemáme. První dvě kola jsou tedy z naší strany hrozná."

Branky: 38. a 90. Zb. Vorel, 17. Nedvěd, 21. Zeman, 40. J. Vorel (11), 62. Říha. ŽK: 2:4 (Štěpka, Říha – Listopad, Viták, Rambous, Říha). Diváci: 123. Rozhodčí: Šimek – Mach, Hrkal.

FK Olympie Týn nad Vltavou - FK Olešník 2:1 (1:1)

Václav Mareš, trenér Týna: "Do utkání jsme šli bez čtyř hráčů základní sestavy Dobala, Maxy, Housky a Bočka. Ti, kteří nastoupili, měli zdravotní problémy. Žádali jsme svaz o přeložení zápasu, ale bohužel nám nebylo vyhověno. Do poslední chvíle jsem nevěděl, kdo nastoupí. Co se týče utkání, tak pro nás byl Olešník vždy těžkým soupeřem. Celý páteční trénink jsme se na hosty připravovali, chtěli jsme především eliminovat jejich rychlé náběhy za obranu. To se nám podle mě také dařilo. Přesto jsme inkasovali první branku po zbytečné chybě obrany. Důležité pro nás bylo, že se nám podařilo vyrovnat těsně před přestávkou naším nejlepším hráčem Dominikem Dumbrovským. Druhá polovina byla naprosto vyrovnaná. Hosté měli častěji míč ve svém držení, my jsme naopak hrozili rychlými protiútoky. Rozhodnutí přišlo v 85. minutě, kdy byl po rohovém kopu faulován Pavel Vařil a sám pokutový kop proměnil. Chtěl bych hráčům poděkovat za dodržení taktiky, kterou jsme si na zápas stanovili."

Roman Chlumecký, trenér Olešníka: "V Týně jsme nepředvedli nic, ale vůbec nic. Byl to nejhorší výkon za dobu, co jsem u mužstva jako trenér. Víc to nemá cenu hodnotit."

Branky: 45. Dumbrovský, 91. Vařil z pen. – 23. Miklík, ŽK: 2:1 (Mravec, Procházka – Rys), ČK: 1:0 (85. Procházka). Diváci: 150. Rozhodčí: Krčín – Albert, Macko.

ZVVZ Milevsko - TJ Blatná 7:1 (4:0)

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Minule v Prachaticích nám chyběl kousíček, abychom tam uhráli remízu. Nicméně tentokrát jsme proti Blatné po celé utkání dominovali a soupeře k ničemu nepustili. Po první čtvrthodině jsme vedli o tři góly. První půli jsme hráli po větru a měli i další šance. Soupeř si nevytvořil jedinou kloudnou příležitost. Máme sice ještě několik hráčů zraněných, nicméně jsme tým doplnili zkušeným Martinem Petrem. Mladí hráči potřebují zkrátka určitou oporu v těch zkušených, aby to na hřišti fungovalo. Dnes opět naskočili dva dorostenci. Mužstvo svou kvalitu do budoucna určitě mít bude."

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Domácí byli jasně lepší, fotbaloví, chvílemi to bylo bago. Trochu ten náš výkon, který byl minulý týden s Dražicemi obstojný, nabouraly absence. Těsně před zápasem mi vypadli z různých důvodů další tři hráči, takže jsme to lepili na poslední chvíli, ale na to se nelze vymlouvat. Domácí prostě byli lepší a zaslouženě vyhráli. Dostali jsme v první čtvrthodině tři góly a bylo rozhodnuto."

Branky: 5. Kortan, 10., 85. a 90. Hadáček, 10. Dvořáček, 45. Marvan, 53. Sedláček – 70. Jiřinec. Divci: 150. Rozhodčí: Votava – Macko, Peterka.

SK Jankov – Slavoj Český Krumlov 2:1 (1:0)

Petr Maxa, vedoucí týmu Jankova: „Úvod utkání patřil soupeři, ale dvě jeho nebezpečné střely zlikvidoval náš gólman.​ Po dvaceti minutách jsme hru vyrovnali a ve 27. minutě jsme se Popelkou dostali do vedení. Krumlov jsme do žádných větších příležitostí nepouštěli a po hodině hry, kdy vstřelil Popelka po individuální akci druhou branku, jsme byli k vítězství blízko. Poté měl rozhodnutí na kopačkách Hanzlík, ale místo třetího gólu jsme za další minutu inkasovali a v závěru se o výsledek báli. Naštěstí jsme to ustáli a dokráčeli pro druhou jarní výhru. Celkově měl možná Krumlov mírnou optickou převahu, ale větší počet gólových šancí jsme měli my, proto z tohoto pohledu považuji naše vítězství za zasloužené. Pochvalu zaslouží všichni, ale přeci jen vypíchnout musím dvougólového střelce Popelku, stoperskou dvojici Lošek-Kollár a především Voráčka, který celý týden promarodil, ale na hřišti udělal spoustu mravenčí práce, která není na první pohled tolik vidět, nicméně pro tým je nenahraditelná.“

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „První půli jsme měli převahu, ale v zakončení se trápíme a dáváme si góly sami. To se stalo v 27. minutě, kdy jsme nebyli schopni odkopnout balon, chtěli jsme to hrát jako hvězdy a domácímu hráči stačilo do balonu jen píchnout špičkou kopačky. Bohužel se to teď opakuje, že inkasujeme po hrozných chybách. Hrát jsme začali až za stavu 2:0. Tlačili jsme se do šancí, ale proměnit jsme dokázali jen jedinou v 72. minutě, kdy se prosadil Kořínek. Upřímně řečeno, nepředvádíme tu hru, která nás zdobila na podzim, ale i v přípravných zápasech během zimy. Hrajeme složitý fotbal a schází nám ta správná fotbalová šťáva a lehkost. Teď je to o hlavách hráčů, tohle si musí kluci vyříkat sami mezi sebou.“

Branky: 27. a 59. Popelka – 72. Kořínek. ŽK: 2:1 (Řehoř, Hanzlík - Kuna). Rozhodčí: Boček – Panský, Přibyl. Diváci: 338.

SK Rudolfov - FC MAS Táborsko B 1:2 (1:2)

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Do jarní části jsme chtěli vstoupit co nejlépe, což se nám bohužel nepodařilo. Rychle jsme prohrávali, ale podařilo se nám stejně rychle vyrovnat. Na druhý gól soupeře už jsme boužel odpovědět nedokázali. Táborsko bylo silným soupeřem."

Miroslav Jelen, trenér FC MAS Táborsko B: „V Rudolfově jsme začali aktivně a naši útočníci dělali domácím obráncům problémy. Do vedení jsme se dostali po rohovém kopu, kdy si dal soupeř vlastní gól. Bohužel už po pár minutách přišlo vyrovnání, kdy jsme nedůrazně bránili situaci v našem malém vápně. Naštěstí jsme pak ale ještě do poločasu stačili dát gól, kdy si Škrleta sebral ve vápně míč po standardce zahrávané Jansou. Druhá půle už moc šancí nepřinesla a těsné vítězství jsme uhájili. Máme radost z toho, že se nám podařilo napravit domácí prohru s Osekem.“

Branky: 18. Sládek – 12. vlastní (Říha), 30. Škrleta, ŽK 2:1 (Pouzar, Dvořák – Ott). Rozhodčí: Nedvěd - Boček, Vican. Diváci: 120.

TJ Dražice - Junior Strakonice 0:0

ŽK: 2:1 (Novotný, Veselý - Funda). Rozhodčí: Jevčák - Němec, Kollmann. Diváků: 70.

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: "Hrál se sotva průběrná zápas přeboru. První poločas nepřinesl ani na jedné straně žádné výraznější šance a hrálo se v podstatě od vápna k vápnu. Kvalitu hry ovlivnil silný vítr. Řekl bych, že v tom druhém jsme měli přece jen mírnou převahu, ale k výraznějším příležitostem jsme se my ani soupeř nedostali. Remíza je spravedlivá a vzhledem ke kombinované sestavě pro nás i přijatelná."

Luděk Cimrhanzl, trenér Strakonic: "Po půl roce jsme byli na přírodní trávě. Z umělky to samozřejmě byla velká změna. Navíc foukal silný vítr. První půli jsme hráli proti němu, ve druhé nám foukal do zad. Bylo to hodně soubojové utkání ve středu pole. Sice jsme dali dva góly, ale bohužel oba z ofsajdu. Domácí se prakticky do ničeho nedostali. Bylo to takové nahoru dolu, dávalo se to přes dlouhé balony. Pro nás je to dobrý bod. Odehráli jsme to dobře v obraně."