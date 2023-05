Jihočeský krajský fotbalový přebor pokračoval dalším kolem. Vedoucí trio nezaváhalo, zvítězily Jindřichův Hradec, Olešník i Hluboká. Šance Prachatic na záchranu se po porážce s vedoucím Jindřichových Hradcem pohybují už jen v teoretické rovině.

Ftbalový KP: Semice - Junior Strakonice 0:0. | Foto: Jan Škrle

Tatran Prachatice – FK Jindřichův Hradec 2:3 (0:2)

Branky: 50. Makoš, 56. Jakub Rauscher – 39. a 83. M. Völfel, 17. Janák. ŽK: 0:1 (Janák). Rozhodčí: Krčín – Boček, Leiš. Diváci: 150.

Prachatice: Coufal - Jar. Rauscher, Kováč, Legdan, Luňáček (89. Hrbek) - T. Pravda (73. Gramblička), J. Pravda, Kasík, Horák (44. Makoš), Fürbach (46. Kovář) - Jakub Rauscher.

J. Hradec: T. Cettl – Völfel, Koktavý, Rejthaer,. Hauser (46. Madar) – Waník, Škarda, Votava (90. Petr), Mischnik, Janák – Strejček (59. Toman).

Josef Hopfinger, asistent trenéra Prachatic: "Připravovali jsme se na to, abychom neudělali žádnou ztrátu míče na vlastní polovině, bohužel se nám to stalo přímo před našim vápnem a soupeř nás potrestal. Jinak byl první poločas vyrovnaný jak herně, tak na šance. Trochu nám však dělala problémy rozehrávka. Do druhé půle jsme to přeskupili a hned to přineslo ovoce, i když jsme při vyrovnávací brance měli trochu štěstí. Pak jsme se trochu zatáhli, ale bohužel přišel nedohraných centr a volný hráč v pokutovém území, který nám dal třetí branku. Ale i my měli ve druhé půli několik šancí. Mohl vyrovnat Pepa Luňáček. Jak docházely síly, tak se to trochu strhlo a bylo to nahoru dolu. Byla otázka, kdo dá gól. Nakonec se to podařilo soupeři."

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Čekali jsme těžký zápas, což se potvrdilo, ale myslím, že jsme velmi dovře zvládli první poločas. Byť se hrálo v bojových podmínkách ve vysoké trávě, poradili jsme si s tím. Soupeře jsme pustili jen do několika protiútoků a rohových kopů, ale do šance ne. My byli nebezpeční na balonu a do přestávky jsme zaslouženě vytvořili dvoubrankové vedení. První gól vstřelil Janák po rychlé akci a narážečce, druhý padl po náběhu ze strany do vápna, kdy Völfel prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Vůbec však nechápu, proč jsme do druhé půle vstoupili nekoncentrovaně. Asi z nějakého uspokojení, že se nám nemůže nic stát. Soupeř toho využil, chytil slinu a během deseti minut vyrovnal. Chvíli trvalo, než jsme zase nahodili motory a hlavně z toho zase byly zbytečné nervy. Naštěstí v 83. minutě opět Völfel po obdobné akci v plné rychlosti jako v první půli převážil výsledek na naši stranu. Škoda, že jsme takhle nehráli celý zápas.“

SK Rudolfov – FC ZVVZ Milevsko 1:2 (0:2)

Branky: 76. Sládek – 34. Přibyl, 44. Málek. ŽK: 0:1 (Petřík). Rozhodčí: Dunovský – Kaštánek, Lepič. Diváci: 50.

Milevsko: Lalák – Kálal, Vakoč, Marvan, Kotrba – Souček, Bártík (67. Imbr), Přibyl, Málek - Hadáček, Petřík (92. Samec).

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "První poločas se nám absolutně nedařila výstavba hry od vlastní branky. Milevsko bylo živější, důraznější a po zásluze vedlo. Ve druhém poločase se naše hra o něco zlepšila, i když to bylo i tím, že Milevsko přestalo hrát. Pomýšleli jsme na vyrovnání, avšak v celkovém kontextu si Milevsko tři body zasloužilo asi více."

Miroslav Strnad, trenér Milevska: „Potřebovali jsme se odrazit od nevydařených výsledků a vyvarovat se chyb, které nás v nich srážely. První poločas jsme měli pod kontrolou a hráli to, co jsme si řekli a hlavně mě potěšila bojovnost celého mužstva. Vedli jsme 2:0, ale mohlo to být i víc. O přestávce jsme si řekli, že musíme vydržet dvacet minut očekávaného náporu soupeře a pokusit se přidat třetí gól, což se málem povedlo, ale Petřík prakticky z brankové čáry trefil pouze břevno. Rudolfov čtvrt hodiny před koncem snížil a začal hrát vabank, kdy se tlačil do vápna především dlouhými nakopávanými míči. Zahrával i několik hodně nebezpečných rohových kopů, ale dokázali jsme si s tím poradit, byť někdy i se štěstím, a zápas jsme dovedli do vítězného konce. Vypadli nám Kortan s Kosobudem, ale i bez nich to kluci odjezdili a zvládli utkání velmi dobře.“

FC AL-KO Semice – Junior Strakonice 0:0

ŽK: 2:3 (P. Valach, J. Keclík – Bílý, Mička, Rybák). Rozhodčí: Mach – Pečenka, Jarolím. Diváci: 120.

Semice: Dvořáček – P. Valach (63. Řezáč), Zborník, Listopad (77. Trantina), Pohnán – Forman (46. Buchtele), J. Keclík, Blažek (3. Hrala), Šourek – P. Keclík, M. Valach.

Strakonice: Sestava Strakonic: Lízal – Jandera, Smola, Kafka, Rybák – Zahrádka (33. Pomej), Míčka - Štoger (90. Linhart), Bílý, Máška - Krejčí.

Marcel Nousek, trenér Semic: „I když jsme museli improvizovat, protože jsme věděli, že nám bude chybět šest hráčů kádru a už v 3. minutě navíc odstoupil Blažek, přesto je remíza pro nás ztráta. Zápas jako takový nelze příliš hodnotit. Hosté si přijeli pro bod, tomu přizpůsobili taktiku všechno jen nakopávat dopředu. My se snažili o nějakou kombinaci, ale postupně jsme se soupeři přizpůsobili. Přestože jsme nějaké šance měli, bohužel jsme balon ani jednou do sítě nedotlačili. Nebylo to ke koukání, nemělo to úroveň krajského přeboru a mně se takový fotbal nelíbí.“

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Vypadlo nám z důvodu zranění a nemocí osm hráčů, což jsme museli řešit ještě s předstihem. Lepili jsme to, jak se dalo. Hned na začátku zápasu se zranil kapitán Zahrádka a na hřiště za něho šel další dorostenec Pomej. Dva dorostenci, kteří měli v nohách skoro celý dopolední zápas své kategorie, nastupovali již v základu. V souhrnu všech těchto věcí jsme z venka přivezli dobrý bod. Věřím, že se brzy uzdravíme a doma to bude zase za tři body. Šestý zápas v řadě jsme neprohráli, kluci to odmakali. Bod zkrátka bereme."

TJ Osek - Trhové Sviny 4:1 (2:0)

Branky: 6. a 68. Hoch, 40. Němeček, 50. J. Říský - 49. Kodras. ŽK: 2:4 (Carda a J. Říský - Chromčák, Tomek, Popovič a Kodras). Rozhodčí: Kollmann - Němec, Herzog. Diváci: 100.

Osek: Vojta - Němeček, Krejčí, Carda (74. Maroušek), Martin Čapek - Šrámek, Hoch - Sigmund, J. Říský, Hodnedl (68. Matěj Čapek) - D. Říský (84. Zelenka).

Luboš Vašica, trenér Oseka: "Řekl bych, že jsme byli celý zápas lepším týmem a byla to jen otázka proměněných šancí. Za stavu 4:1 jsme ubrali, zatáhli se a soupeř pouze nakopával dlouhé balony. Až na dva momenty, kdy nám to tam propadlo, jsme to vzadu zvládli dobře. Celkově je výhra zasloužená. Jednu branku jsme dali ze hry, tři po standardkách. Byly to prodloužené balony po náběhu do vápna. Soupeř navíc bránil dost laxně, takže jsme měli v šestnáctce dost prostoru. Měli jsme šancí ještě podstatně více, skóre mohlo být pro soupeře ještě horší. Ale tři body máme, ty jsou pro nás moc důležité."

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "V Oseku jsme odehráli špatný zápas. První poločas jsme vůbec nebyli ve hře a po zásluze prohrávali 0:2. Začátek druhé poločasu to chvilku vypadalo že se zvedneme, ale na domácí hráče náš herní projev nestačil. Musím říct, že prohra 1:4 je zasloužená. Domácí hráči byli lepší a po zásluze připisují do tabulky tři body."

Jiskra Třeboň – FK Protivín 2:1 (1:1)

Branky: 17. Matoušek, 81. Průcha – 34. J. Vorel. ŽK: 5:3 (Zavadil 2, Radosta 2, Průcha – Bečvář, Petr). ČK: 2:0 (79. Zavadil, 87. Radosta). Rozhodčí: Votava – M. Vican, Adam. Diváci: 80.

Třeboň: Flaška - Rezek, Zavadil, Tůma, Týnavský - Kubata, Matoušek (90. Divoký), Candra (90. Kocanda), Radosta, Vrána (73. Schneider) – Průcha.

Protivín: Váverka - Štěpka, Kulík, Buko Leroy , Nedvěd - Urban (72. Hrachovec), D. Bečvář, Kozák (46. Zach), Říha, Petr - J. Vorel.

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do utkání jsme vstoupili aktivně a vytvořili si hned několik standardních situací. V 17. minutě vyhrál souboj Rezek, posunul míč zpětnou přihrávkou na Candru, který jej poslal nabíhajícímu Matouškovi, a ten střelou k tyči vstřelil vedoucí gól. Ve 34. minutě hosté zahrávali před vápnem přímý kop, míč si postavil Vorel a umístěnou střelou vyrovnal. Ve druhém poločase jsme začali opět aktivně a měli jsme několik střeleckých pokusů, ale byly nepřesné. V 79. minutě byl po druhé žluté vyloučený Zavadil a my šli do deseti. Za dvě minuty však po autovém vhazování soupeře na půlce získal balon Matoušek, který jej poslal za obranu Průchovi. Náš útočník uspěl v souboji s obráncem a individuální akcí zakončil vítězným gólem. V 87. minutě uviděl Radosta druhou žlutou a my dohrávali o devíti. Protivín však už dvojnásobnou přesilovku nevyužil a odjel s prázdnou.“

Miroslav Říha, trenér Milevska: „Úvod patřil domácím a šli po naší chybě střelou zpoza vápna do vedení. Nám se po půlhodině podařilo srovnat nejen krok, ale i skóre zásluhou Míry Vorla z trestného kopu. Po vyrovnání jsme ještě nastřelili tyč a těsně před přestávkou Štěpka nedosáhl na centr, když se ocitl sám před brankářem. Nutno dodat, že i Třeboň měla nebezpečné situace, při kterých nás podržel brankář Váverka. Do druhého dějství jsme vstoupili aktivněji my, ale šancí bylo na obou stranách poskrovnu. Postupně bylo víceméně jasné, že ten, kdo vstřelí druhý gól, vyhraje celé utkání. A to se povedlo soupeři, opět po naší chybě v defenzívě.“

Silon Táborsko B – Dražice 5:0 (2:0)

Branky: 9. a 76. Neužil, 51. a 90. Oloko, 32. Ott. Rozhodčí: Cigáň – Albert, Toman. ŽK: 0:3 (Pražma, D. Štecher, Novotný). Diváků: 60.

Táborsko B: Hňup – Kupka (74. Jíra), Pánek, Chotovinský (64. Koblasa), Fišer - Činčura, Neužil, Jansa, Alozier - Oloko, Ott.

Dražice: Počinek – Novotný, D. Štecher, Bareš, Pražma – Páša (77. Böhm), J. Štecher, Vačlena, Mareš, Studenovský – M. Stuchlík (68. Tesař).

Pavel Vesecký, trenér B-týmu Táborska: "Měli jsme do utkání dobrý nástup, ale nekvalita v zakončení ho držela otevřený až do chvíle, kdy jsme přidali třetí gól. Za stavu 2:0 nás při dvou šancích soupeře podržel brankář. Pravdou je, že i tak jsme měli hru pod kontrolou, a nakonec se to promítlo i do výsledku. Bohužel máme dlouhodobě problémy s proměňováním vyložených příležitostí a góly dáváme spíše z takových pološancí, což nás v řadě utkání sráží. Chybí nám v tomto směru klid i kvalita."

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Domácí nás jednoznačně přehráli v pohybu i po fotbalové stránce. Jejich roli jsme jim navíc usnadnili vlastními chybami. S výsledkem jsme možná mohli něco udělat za stavu 0:2, kdy jsme měli před přestávkou a v nástupu do druhého poločasu dvě šance, ale ty jsme neproměnili. Jinak byl ale soupeř jasně lepší. Od výraznější porážky nás zachránil brankář Počinek, který toho domácím ještě hodně pochytal.“

TJ Hluboká – SK Jankov 3:0 (2:0)

Branky: 12. Otepka, 16. Kössl, 61. Kadlec. ŽK: 1:4 (Kössl – Kočí, Votava, Točík, Hanzlík), ČK 1:0 (26. Otepka). Diváci: 150. Rozhodčí: Novotný – Dimitrov, Vejčík.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Od začátku mělo naše muzstvo převahu a šlo do vedení góly Otepky a Kössla. Po zbytečném faulu jeste před přestávkou dostal náš Otepka bohužel červenou kartu a hráli jsme o deseti. I přesto jsme byli lepším týmem a ve druhém poločasu jsme Kadlecem dali na konečných 3:0."

Petr Maxa, vedoucí mužstva SK Jankov: "Utkání jsme si prohráli sami, když jsme v první čtvrthodině neuhlídali dva rohové kopy. Ačkoliv jsme od pětadvacáté minuty hráli přesilovku, na Hlubokou jsme fotbalově neměli. Do druhého poločasu jsme udělali nějaké změny, ale k ničemu to nevedlo. Naopak domácí chodili do brejků a po další naší chybě vstřelili třetí gól. Nám chyběla kvalita na to, abychom zápas alespoň zdramatizovali."

Olympie Týn nad Vltavou – SK Olešník 0:3 (0:1)

Branky: 55. a 66. Toth, 45. Szó (11). ŽK: 1:1 (Maxa – Miklík). Diváci: 300. Rozhodčí: Lepič – Kaštánek, Dunovský.

Václav Mareš, trenér Týna: "V prvním poločase byli hosté lepším týmem, byli na balonu a dobře kombinovali. My jsme naopak byli zbytečně moc zalezlí, hráli jsme hodně defenzivně, chtěli jsme eliminovat střed pole a jejich rychlé náběhy za obranu. Myslím si, že se nám to i dařilo, ale přesto jsme inkasovali ve 44. minutě branku z pokutového kopu. My jsme směrem dopředu nepředvedli skoro nic. Do druhé půle jsme změnili rozestavení hráčů, chtěli jsme být odvážnější vepředu a myslím si že se nám to i dařilo. Vypracovali jsme si tři gólovky, ale nedali jsme. Místo toho, abychom vyrovnali na 1:1, tak dostaneme po nedorozumění branku na 0:2 a bylo po zápase. Myslím si, že alespoň tu jednu branku jsme dát mohli."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Derby s Týnem se nám výsledkově povedlo. V prvním poločase jsme byli lepší a šli jsme do vedení. Druhou půli začali lépe domácí a zatlačili nás. Ale podržel nás gólman a po chybě týnského stopera jsme dali druhý gól. Zbytek zápasu jsme si pohlídali a přidali i třetí branku."

FC AL-KO Semice – TJ Hluboká 3:2 (1:2)

Branky: 6. Veleman – 33. Kössl, 39. Rubick. ŽK: 4:4 (Pohnán, Zborník, Valach, Buchtele – Hájek, Antoš, Hrachovec, Kadlec). Rozhodčí: Cigáň – Kollmann, Dimitrov. Diváci: 100.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "I v dohrávce se potvrdila klesajíci výkonnost našeho mužstva a zaslouženě jsme prohráli s týmem, kterému stačil důraz, snaha a pár fotbalových momentů. Na domácích byla vidět touha po vítězství a zaslouženě vyhráli. V sedmé minutě jsme prohrávali 0:1, pak jsme neproměnili penaltu, ale do přestávky jsme stačili výsledek otočit. Bohužel po výměně stran bylo na hřišti jen jedno mužstvo, a tak hned ve 47. minutě přišlo srovnání stavu na 2:2 a o chvíli později jsme po našie nedůrazu a pěkné střeleu Semických inkasovali potřetí. Soupeři gratulujeme k vítězství a dobrému výkonu."