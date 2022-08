Branky: 86. (PK) Linhart) – 16. Praveček, 35. Pajer, 74. Ott. ŽK: 3:4 (Jak. Rauscher, T. Pravda a Linhart – Koblasa, Praveček, Ott a Jelen). Diváci: 80. Rozhodčí: Votava – Dimitrov, Leiš.

Prachatice: Trnka – Jar. Rauscher, Škopek (74. Wagner), J. Pravda (63. Řezník), Luňáček – Kasík, Fürbach (65. Linhart), T. Pravda, Jak. Rauscher, Kovář – Makoš.

Táborsko B: Mrzena – Jelen |(62. Voneš), Pánek, Chotovinský, Koblasa – Jíra (75. Heřman), Kabeš, Praveček (89. Veřtát), Pajer – Ott, Trantýr.

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Fotbal se hraje na góly, my si v úvodu šance vytvořili, ale góly nedali. Hosté byli velice efektivní a ze dvou šancí v první půli dali dva góly. My ne a proto jsme prohráli. Bohužel jsme přišli o další hráče. Ale kluci bojovali, fyzicky jsme na tom dobře, ale jak jsme předpokládali, tak nám po odchodu tolika hráčů chybí určitá kvalita."

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Utkání v Prachaticích jsme vzhledem k rozpoložení našeho týmu, kdy nás trápí zranění a úzký kádr, zvládli na jedničku. V prvním poločase nás při šancích soupeře podržel brankář Mrzena. My jsme naopak své vypracované příležitosti zásluhou Pravečka a Pajera proměnili. Ve druhé půli jsme přidali třetí gól Ottem a o osudu zápasu bylo rozhodnuto. Kluky musím pochválit za zodpovědný přístup k utkání.“

AL-KO Semice – ZVVZ Milevsko 2:1 (2:1)

Branky: 3. Blažek, 9. Zborník – 38. (PK) Petřík. ŽK: 3:1 (Keclík, Listopad, Holub – Marvan). Diváci: 300. Rozhodčí: Albert – Mach, Novotný.

Semice: Dvořáček – Buchtele (65. Císařovský), Listopad, Sádlo, Pšenička – Holub (81. Řezáč), Keclík – Hrala (61. Forman), Zborník (78. Trantina), Blažek – Valach (46. Veleman). Milevsko: P. Dvořák – Kálal (69. Pich), Vakoč, Marvan, Kosobud (69. Hejl) – Souček, Maršík, Petřík (61. Přibyl), Kortan – Hadáček (26. Bártík), Sedláček (81. Málek).

Marcel Nousek, trenér Semic: "Spokojeno s výhrou je velká. První zápas v kraji a hned výhra nad Milevskem, které má ambice hrát hodně nahoře. Měli jsme skvělý vstup do utkání a po deseti minutách vedli 2:0. První půlhodinu jsme byli lepší než soupeř, ale pak se to změnilo. Milevsko převzalo otěže hry a my se ve druhém poločase prakticky jen bránili a snažili se udržet vedení. To se povedlo, takže velká spokojenost. První gól dal Blažek, když to po akci ze strany převzal na středu a vystřihl takové polonůžky. Druhý gól jsme dávali po kombinaci Buchteleho se Zborníkem. Soupeř snížil z jasné penalty."

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Nezvládli jsme začátek zápasu, z naší strany byl přímo tragický. Jestli přišlo podcenění či ukolébaní z výhry ve vzájemné přípravě, těžko říci. Nicméně jsme brzy prohrávali o dva góly a soupeř byl na koni. My začali hrát až od nějaké třicáté minuty. Hlavně ve druhém poločase jsme byli podstatně více na balonu a soupeře k ničemu nepouštěli. Semice sice ze sporadického protiútoku trefily břevno, ale my byli lepší. Zkrátka nám tentokrát nebylo souzeno dát góly. Je škoda, že jsme na bod nedosáhli."

Junior Strakonice – Olympie Týn nad Vltavou 1:0 (0:0)

Branka: 53. Máška. ŽK: 3:2 (Rybák, Smola, Bílý – Mezera, Dobal). Diváci: 85. Rozhodčí: Němec – Jeřábek, Petričák.

Strakonice: Lízal – Prajzler (70. Smola), Boukalík, Kafka, Rybák – Míčka (46. Chalupa), Zahrádka – Máška, Doležal (53. Funda), Zábranský (46. Bílý) – Krejčí (80. Benedikt).

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Týn má velice dobrý tým a navíc jsme dvacet minut před koncem přežili penaltu. Měli jsme zkrátka kliku. S výsledkem spokojenost, ve hře je třeba ještě mnohé změnit. Potřebujeme to hrát více po zemi. Nebylo to bez chyb, ale zkrátka to byl první mistrovský zápas sezony, takže spíše takové oťukávání."

Václav Mareš, trenér Týna: "Z výsledku jsem zklamaný. Myslím si, že jsme si ve Strakonicích nezasloužili prohrát. Jen v prvním poločase jsme si vytvořili tři až čtyři šance na gól. Příležitosti jsme ale neproměnili. Ve druhém poločase jsme se tlačili do brány, kopali jsme dokonce penaltu, ale ani tu jsme bohužel nedali. Domácí měli za devadesát minut jednu šanci a tu také dokázali proměnit. Sestavu lepíme, jak se dá, máme spoustu zraněných hráčů, ke kterým se přidali další dva."

TJ Osek – SK Rudolfov 1:1 (0:0)

Branky: 59. Hoch – 81. Sládek. ŽK: 0:2 (Prokeš a Pouzar). Diváci: 150. Rozhodčí: Mach – Albert, Novotný.

Osek: Uhříček – Němeček, Krejčí, Kubiš, Martin Čapek – J. Říský Šrámek, Hoch, Sigmund (85. Kinkor) – Carda (59. D. Říský), Hosnedl (80. Matěj Čapek).

Josef Mráz, trenér Oseka: "Nepříjemný soupeř se zkušenými hráči, které doplňují mladí kluci. Čekali jsme, že to bude těžký zápas, což se také potvrdilo. V úvodní čtvrthodině jsme měli převahu, která se postupně rozplynula a na přestávku se šlo bez branek. Ve druhé části jsme se dostali po trestňáku Honzy Hocha do vedení, ale pak převzal otěže hry do svých rukou soupeř a chvílemi byl i lepší. Paradoxně v největším tlaku Rudolfova se uvolnil Hosnedl, šel z půlky sám na gólmana, ale ten ho vychytal. Pak jsme dostali po trestném kopu branku my. Závěr byl trochu hektický, hlavička Kuby Říského šla těsně mimo, ale nakonec to byla spravedlivá remíza."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Osek byl na jaře velmi silný, proto jsme k prvnímu zápasu jeli s respektem. To se projevilo v prvním poločase, kdy byli domácí herně lepší. Ve druhém poločase se hra vyrovnala, a proto si myslím, že remíza byla nakonec spravedlivá.

FK Jindřichův Hradec - FK Protivín 5:3 (4:1)

Branky: 4. a 79. Toman, 23. a 41. F. Votava, 9. Waník – 29. a 62. Vojta, 65. Petr. Rozhodčí: Krčín – Vican, Votava. Bez karet. Diváci: 100.

J. Hradec: Hulík – Fical, Koktavý, Rejthar, Hauser – Janák (74. Strejček), Mischnik (57. Petr), Šmíd, F. Votava, Waník (90. Fiža) – Toman. Protivín: Pícha - Štěpka (45. Hrachovec), Kupka, Vojta, Zach (60. Vojík) – Kulík (86. Hodinka), Bečvář, Buko Leroy (60. Bečvář Daniel), Vorel Zbyněk, Petr – Říha Martin (78. Kvasnička), Vorel Jaromír.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „V první půli nám to fungovalo. Měli jsme tlak, presinkem ve středu pole jsme získávali balony a chodili do rychlého přečíslení. Vedli jsme 3:0, pak jsme však nepohlídali rohový kop a hosté zkorigovali. Protivín hrál na brejky, při nichž byl docela nebezpečný. Do přestávky jsme však přidali čtvrtou trefu a velmi dobře jsme zahájili i druhý poločas. Neproměnili jsme však obrovskou šanci a poté následovala naše hluchá pasáž, během které Protivín nejprve vstřelil druhý gól opět po nepohlídané standarce a o tři minuty později potrestal velký kiks v naší obraně. Snížení na rozdíl jediné trefy hosty samozřejmě nabudilo, ale dokázali jsme znovu nahodit motory a když v 79. minutě Toman přidal pátou branku, odpor soupeře to zlomilo. Premiéra nám ukázala, že pokud budeme hrát disciplinovaně a s pokorou, půjde to, ale jakmile polevíme, budeme mít problémy s každým protivníkem. A také musíme zapracovat na hlídání standardních situací a defenzivě obecně.“

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Na domácích bylo znát, že hráli vyšší soutěž a nám trvalo celý poločas si na vyšší tempo hry zvyknout. Hlavně díky dvojici Toman - Votava šli domácí do kabin s třígólovým náskokem za stavu 4:1. Po hodině hry se nám dvěma slepenými góly podařilo snížit na rozdíl jedné branky a rázem se obraz hry změnil. Za tohoto stavu jsme si vypracovali dvě dobré příležitosti, které jsme bohužel nevyužili, a když v 80. minutě přidali domácí pátou branku, bylo o vítězi rozhodnuto."

SK Jankov – FK Olešník 0:6 (0:1)

Branky: 36. vlastní (Tůma), 48. Hezoučký, 52. Kalášek, 68. Vonášek, 76. Vojta, 77. Beko. ŽK 3:2 (Jirkovský, Tůma, Hüttner – Hezoučký, Beko). Diváci: 288. Rozhodčí: Lepič - Krčín, Mráz.

Petr Maxa, vedoucí týmu Jankova: "Do nové sezóny jdeme s obměněným kádrem a hned první duel nám ukázal, že letošní rok bude náročný. Budeme potřebovat čas a mladí kluci se budou muset otrkat. Proti nám stál kvalitní soupeř, který nás po celých devadesát minut přehrával a vůbec nic nám nedovolil. Vysoké vítězství Olešníku je naprosto zasloužené."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "První zápas sezony je vždycky těžký, ať hrajete proti komukoliv. Věděl jsem, že kvalita je na naší straně, ale musíme se Jankovu vyrovnat v nasazení a bojovnosti. Jankov hraje organizovaně, proto jsem naše hráče nabádal k většímu pohybu. Chtěli jsme hrát rychle nahoru a být trpěliví. To všechno jsme plnili a proto je sice výsledek pro domácí krutý, ale myslím, že odpovídá dění na hřišti. Pochvalu zaslouží celé mužstvo, včetně náhradníků."

Spartak Trhové Sviny – TJ Dražice 5:1 (3:1)

Branky: 8., 16., 20. (z pen.) a 88. Gažák, 12. vlastní (L. Stuchlík) – 12. J. Štecher. ŽK 3:4 (Kurali, Macák, Gažák – Horka, M. Štecher, Turek, Tůma). Diváci: 150. Rozhodčí: Vican - Boček, Cigáň.

Jan Gažák, předseda Spartaku Trhové Sviny: "Z hlediska výsledku a výkonu našich hráčů na všech postech panuje velká spokojenost. Sedlo nám to a splnili jsme do puntíku, co jsme chtěli odehrát. Včetně střídajících náhradníků, kteří oživili hru. Z tohoto pohledu panuje s naší premiérou v krajském přeboru velká spokojenost. Malinko rozčarován jsem byl z chování hostujících činovníků. Tlak, který vyvíjeli na rozhodčí při zápase i po jeho skončení, je až nenormální. Jestli chceme zlepšovat kulturu fotbalového prostředí, tak podobné výlevy lavičku rozhodně nepatří a je třeba je vymýtit. Rozhodčí si toho museli vyslechnout opravdu hodně. Emoce k fotbalu patří, ale jsou nějaké mantinely a hranice slušnosti. Tohle bylo až za nimi."

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Výsledek zápasu je pro nás až moc krutý. Opticky byl zápas poměrně vyrovnaný, ale my jsme ho odehráli velice špatně z obrany. Třeba ve druhém poločase už se hrálo převážně na polovině soupeře, i když je pravda, že jsme si opravdu vyložené šance téměř nevytvořili. Z tohoto pohledu vyhráli domácí zaslouženě. Na druhé straně zápas hrubě ovlivnili rozhodčí, ať už mluvím o vymyšlené penaltě, kterou navíc poté, co ji brankář Počinek chytil, nechali opakovat, nebo vymyšleném gólu na 3:2 a neodpískané jasné penaltě v náš prospěch. Z toho jsme hrozně zklamaní.“

TJ Hluboká - Jiskra Třeboň nehráno kvůli onemocnění covidem v týmu domácích.