Odpovědi jihočeských klubů na dva anketní dotazy Deníku: Co říkáte rozhodčím?

České Budějovice - Deník doručil dvě anketní otázky do jihočeských klubů (od KP). Co říkáte výkonům rozhodčích? Kdyby aktuálně byly volby, byl by váš klub pro změnu?

Rozhodčí. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Lukáš Kaboň

Neodpověděly jen dva. Dynamo České Budějovice a FC MAS Táborsko. Přinášíme vám názor těch, kteří fotbal dělají na jihu Čech přímo v praxi. Dnes odpovídá: FC Písek (ČFL) Jaroslav Hrdlička, (sekretář, člen VV) 1. Ano. Důvěru máme a musíme mít. Je tady komise rozhodčích, která zveřejňuje zápisy. Pravidelně je čtu, jsou v nich i postihy. K republikové situaci – k baráži – se moc vyjadřovat nechci. Neznám souvislosti a inkriminované zápasy jsem ani neviděl. Je těžké to takto posuzovat. 2. Záleží na kandidátovi. Momentálně nikdo takový není. Když přijde někdo s vizí a programem, posoudíme, co nabízí a podle toho se rozhodneme.

Autor: Kamil Jáša