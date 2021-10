Velešín – Vimperk 0:4 (0:1). 9. Frček, 72. Vondrášek, 83. Málek, 88. Chvosta.

Vimperští fotbalisté se po špatném startu sezony rozjíždějí. Po vítězném derby, kdy porazili v pošumavském souboji Čkyňské 3:0, přivezli také z Velešína důležité body. Soupeře nechali na spodku tabulky a vytvořili si na něho solidní bodový polštář.

„Dnes to pro nás bylo velmi těžké utkání. Domácí nastoupili s velikým odhodláním na bodový zisk a více než šedesát minut nás velmi trápili. Ujali jsme se brzo vedení 1:0 krásnou střelou Lukáše Frčka. Další šance jsme zahazovali a byli jsme rádi, že skončil první poločas. Na začátku druhého poločasu se obraz hry nezměnil. My jsme z našich šanci gól nedali a domácí se snažili o vyrovnání. Zlom v utkání nastal, když nás v největší šanci domácích podržel gólman Kuba Formánek a my hned vzápětí dali Petrem Vondráškem na 2:0. Od té doby bylo na hřišti pouze jedno mužstvo a my ještě Ondrou Málkem a Vencou Chvostou přidali další góly a zaslouženě vyhráli,“ okomentoval utkání ve Velešíně vimperský trenér Jiří Formánek a doplnil: „Teď nás čeká doma další těžké utkání s Roudným, se kterým bychom chtěli opět bodovat!“