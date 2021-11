Tatran Prachatice – Dražice 1:0 (0:0). 57. Makoš.

Sestava: Hopfinger – Makoš, Jar. Rauscher, Pravda, Hušek – Kovář (70. Wagner), Sova, Hornát, Babka (23. Linhart, 90. Bízek), Sedláček – Kasík.

Že budou Dražice hodně nepříjemným soupeřem, to se vědělo. Ale že se Tatran na body tolik nadře, to si asi nikdo nepřipouštěl. „Důležité je, že jsme všechny domácí zápasy vyhráli. To se cení. Fakt je, že nám v posledním zápase chybělo pět hráčů ze základní sestavy, což se nahrazuje velice těžko. Navíc tři kluci hráli ještě dopoledne za béčko. Za to před klukama smekám, protože jsme se Dražicím minimálně bojovností vyrovnali. Chyběla nám trochu větší kvalita, ale rozhodl to krásný gól Makoše. Za výkon si to zasloužil, z naší strany to byl hráč utkání,“ hodnotil duel prachatický trenér Josef Raušer.

Čekalo se, že to nebude žádný zápas na krásu, což se potvrdilo. „Tak s Dražicemi není žádný zápas na krásu. Ale nám chyběla větší kvalita, větší pohyb. Na druhou stranu, pokud to tým dokáže ubojovat, je to fajn. Šli jsme štěstíčku více naproti, chovali jsme se více korektně na hřišti i na lavičce a i díky tomu jsme nakonec zaslouženě zvítězili,“ doplnil trenér Raušer.