/FOTOGALERIE/ Na hřiště v Záblatí si prachatičtí fotbalisté pozvali v posledním kole krajského přeboru Rudolfov. Z bodů se radovali hosté.

Fotbalový KP: Prachatice - Rudolfov. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice – Rudolfov 2:4 (2:4)

Branky: 21. Král, 26. Luňáček – 4. Tlamsa, 14.Šindelář, 28. Toman, 33. Vejvar. Bez ŽK. Diváci: 55. Rozhodčí: Vican – Kollmann, Boček.

Sestava Prachatic: Osvald - Miesbauer, Kováč, Legdan - Jar. Rauscher, Král (78. Brom), Fürbach (46. Řezník), Luňáček (85. Gramblička) - Makoš, Jakub Rauscher, Toušek (71. Kovář)

Prachatický fotbalový stadion patřil o víkendu krajské soutěži hasičů, a tak se krajská derniéra Tatranu odehrávala na hřišti B týmu v Záblatí. První poločas se musel přítomným divákům líbit, padalo hodně branek. Bohuže více jich ze sítě lovil mlaý domácí gólman Osvald. Druhá půle se odehrávala víceméně z povinnosti.

"Pro všechny to musel být zajímavý první poločas. Nám se však nepovedl vstup do utkání, když jsme v první čtvrthodině inkasovali dva góly. I my měli šnce, které jsme v úvodu neproměnili. Pak nám to tam dvakrát spadlo a vypadalo to dobře. Ale znovu jsme dvakrát inkasovali. První půle byla nahoru dolu, jen s tím, že Rudolfov proměnil každou šanci. Co se týče druhé půle, bylo to z obbu stran takové unavené. Evidetně oběma celkům došla energie, nepomohlo tomu ani počasí, a tak již se prakticky nic vážnějšího na hřišti nedělo," komentoval utkání asistent trenéra Prachatic Josef Hopfinger.