Branky: 86. Linhart Jan (pen.) - 16. Praveček Ondřej, 35. Pajer Jan, 74. Ott Matyáš.

Úvod utkání nevypadal na to, že by měli domácí odejít ze hřiště poraženi. Své šance však neproměnili, a tak soupeř trestal. Ještě do poločasu přidal druhou branku a své vedení si pak ve druhém poločase v klidu hlídal. Kromě šance Makoše a penalty Linharta domácí ve druhé části na branku soupeře nevystřelili, a tak se body stěhovaly do Tábora.

Komentář trenéra Josefa Raušera přineseme později.