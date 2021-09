/FOTOGALERIE/ Céčko fotbalového Tatranu Prachatice bylo po dvou kolech I.B třídy bez bodu a změnit to mohl domácí zápas s Juniorem Strakonice B. Nestalo se.

Fotbalová I.B třída: Prachatice C - Strakonice B 2:4 (2:0). | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Na záblatském pažitu vstoupili do utkání lépe domácí a z trestného kopu se dostali do vedení Janošťákem. V bojovném prvním poločase navíc v jeho závěru zvýšili po rohovém kopu na 2:0 Grametbauerem a vypadalo to, že by mohly přijít první body sezony.