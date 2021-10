Semice – Strunkovice 4:0 (3:0). 11. D. Šourek, 29. a 39. M. Valach, 67. P. Keclík.

Tak vysokou porážku si celek z Prachaticka však nezasloužil. To potvrdil i domácí trenér Marcel Nousek. „Souboj o další body do tabulky proti Strunkovicím začal velmi vysokým tempem právě od mužstva hostí. Nedokázali jsme se vyrovnat s napadáním a rychlým dostupováním soupeře a toto nás provázelo celou první půlku zápasu, kde nás držel po sérii několika standardek gólman Jan Dvořáček. Avšak co nám vycházelo, byla efektivita při zakončení," uvedl domácí trenér.

Na straně hostů samozřejmě panovalo zklamání. „Na nevydařený zápas v Semicích je třeba rychle zapomenout. Musíme to napravit ve zbývajících duelech,“ komentoval na klubovém facebooku utkání předseda strunkovického Blaníku Miroslav Mottl.