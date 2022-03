Sestava Junioru: Lízal – Čapek, Rozhoň, Žáček, Šimek – Staněk, Benedikt – Chalupa, Zahrádka (62 Mička ), Funda – Máška (56. Nosek). Ještě byli připraveni : Kozlík, Říha, Petráň a Linhart.

Poslední přípravný zápas před mistrovským utkání se domácím moc herně nevydařil. Trenéři měli jiné představy. Sice jsme v prvním poločase měli hru pod kontrolou, ale téměř žádnou brankovou příležitost. Gól dal v prvním poločase až ve 40. minutě Čapek přímo z rohového kopu - 1:0.

Do druhého poločasu jsme vstoupili gólově a to v 50. minutě po rohovém kopu se míč dostal k Rozhoňovi a ten nechytatelnou bombou z 28 metrů trefil přímo do šibenice a navýšil skóre na 2:0. V 65. minutě měli velkou možnost skórovat hosté, ale Lízal je dvakrát za sebou vychytal. Poté hosté měli dobrou desetiminutovku, kdy nás nepouštěli k ničemu, ale vyprodukovali pouze tři rohové kopy za sebou a Lízal za svá záda nic nepustil. My jsme měli ještě dvě velké příležitosti ke skórování, ale Nosek tyto možnosti nevyužil, vše vyřešil hostující brankář.

Autor: Jiří Cibulka