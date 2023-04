/FOTOGALERIE, VIDEO/ Starší žáci Tatranu Prachatice hostili v dalším kole fotbalového krajského přeboru třetí tým tabulky z Jindřichova Hradce. Drama rozhodly až penaty.

KP starší žáci Prachatice - J. Hradec. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice / SK Lhenice - Jindřichův Hradec 4:4 (2:2) - PK: 5:4

Branky: 29., 32. a 53. D. Klabouch, 63. J. Hrdina - 14. a 58. M. Peckert, 24. J. Sochna, 74. K. Madar. Bez Karet. Rozhodčí: Brych.

Na prachatické umělce byli domácí v tabulce lépe postavenému soupeři více než vyrovnaným soupeřem. Hradec sice šel do dvoubrankového vedení, ale Daniel Klabouch dvěma slepenými góly vyrovnal. Na začátku druhé půle zkompletoval hattrick a Tatran mohl pomýšlet na tři body. Soupeř srovnal, ale tým zpod Libína šel znovu do vedení. Nakonec se museli soupeři smířit s remízou. O druhý bod do tabulky se rozhodovalo při pokutových kopech, ve kterých byli přesnější domácí hráči.