/FOTOGALERIE, VIDEO/ Dohrávka odloženého utkání fotbalové I.B třídy mezi Vacovem a Sousedovicemi mohla ještě trochu zamotat boj o postup. Po ní je však již jasno.

Vacov - Sousedovice. | Video: Zdeněk Formánek

SK Vacov - Znakon Sousedovice 0:2 (0:0)

Branky: 47. Fábera Štěpán, 58. Šimek Ondřej.

Karty byly před zápasem rozdány jasně. Při výhře domácích by se bodový rozdíl mezi soupeři snížil na pět, v případě výhry hostů by narostl na jedenáct. Platí to druhé.

Pokud si někdo myslel, že si Sousedovice vybírají v posledních zápasech slabší chvilku, tak dostal ráznou odpověď. Lídr tabulky utkání jara zvládl a může se již prakticky připravovat na I.A třídu.