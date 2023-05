/FOTOGALERIE/ Dohrávka fotbalové A skupiny fotbalové I.A třídy svedla do okresního souboje hráče Lhenic a Strunkovic. Pro oba byl duel důležitý, pro každého ale z jiného důvodu.

Fotbalová I.A třída: Lhenice - Strunkovice. | Foto: Jan Klein

SK Lhenice - Blaník Strunkovice nad Blanicí 0:2 (0:1)

Branky: 4. Žurek Roman, 65. Kochma Miroslav.

Domácí bojují o záchranu v soutěži, jejich soupeř o špic tabulky. Strunkovičtí byli ještě před pár týdny na čele tabulky, ale ztráty v posledních zápasech je poslaly až na třetí místo. Jestliže chtějí bojovat o postup do KP, třeba i ze druhého místa, potřebovali také body jako sůl.

"Když vidím v jakých sestavách hrají odložené zápasy naši soupeři, tak… no, realita, ale těžké se s tím srovnat. Děkuju opět starším klukům, kteří byli k zápasu připraveni, a věřím, že pomohou i v sobotu, jinou cestu nemáme. Zápas se Strunkovicemi, které také počítají v současné době nějaké absence, rozhodl asi první gól hostujícího Žurka již ve třetí minutě, který to sice hezky trefil, ale opět jsme mu k té situaci pomohli naší chybou. My mohli vzápětí vyrovnat z gólovky Pokorného, ale ten hostující branku přestřelil. Potom to asi pro diváky moc záživné nebylo, šance se nerodily, hosté vyčkávali a naše snaha k nebezpečným situacím nevedla. Druhý poločas probíhal tak, jak první končil, my tam měli po závaru jedno břevno, hosté vyloženou příležitost chycenou brankářem Plojharem a k tomu přidali druhou branku Kochmou, kterému do zřejmě ofsajdové pozice předložil míč opět Žurek. Nemohu upřít snahu, ale ta byla bohužel málo, na Strunkovice to nestačilo," komentoval utkání lhenický trenér Ivo Čech.

Lheničtí tak zůstávají předposlední, ale jsou v dostřelu soupeřů. V sobotu hostí Planou a pokud ji porazí, budou dál ve hře o záchranu. Strunkovičtí hostí Novou Ves a jsou velkým favoritem. V tabulce jsou aktuálně bod za Roudným a čtyři za Mirovicemi. Tyto týmy se v dalším kole 20. května střetnou ve vzájemném duelu.