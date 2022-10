S bodem nemůže být spokojen ani jeden tým. V situaci, v jaké se nacházejí, potřebují nutně vyhrávat.

"Příprava na zápas s Blatnou v průběhu týdne ideální nebyla, kromě tří avizovaných absencí přišli někteří hráči kvůli nachlazení a podobným problémům až na zápas. Přesto jsme začali velmi dobře a do desáté minuty měli čtyři vyložené příležitosti, ale bohužel z toho nebylo víc než nastřelené břevno. Hosté v první půli měli jedinou, která skončila na tyči. Ve druhém poločase to byl spíše boj, ani jeden tým divákům neukazoval mnoho fotbalové kvality a i proto skončilo utkání bez branek, což je z pohledu celého zápasu pro nás ztráta dvou bodů. A ten jeden máme díky tomu, že v samém závěru Dvořák vychytal v šanci kapitána hostí," komentoval utkání domácí trenér Ivo Čech a doplnil: "Jedeme do Plané, která je na tom bodově jako my, pokusíme se něco přivézt i odtud."