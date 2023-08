/FOTOGALERIE, VIDEO/ Sedm branek viděli fanoušci ve Stachách. V rámci druhého kola I.B třídy přijeli na hřiště nováčka soutěže hráči Chelčic. Všechny body zůstaly doma.

Fotbalová I.B: Stachy - Chelčice. | Video: Zdeněk Formánek

Sokol Stachy - FK Chelčice 5:2 (3:0)

Branky: 18. a 20. P. Záleský, 27. L. Hovorka, 65. M. Rypl, 78. D. Červený - 68. M. Švec, 75. (PK) P. Celý. Bez karet. Rozhodčí: M. Mráz - Hájek, Neumann.

Již v prvním kole naznačili fotbalisté Stach na béčku Strakonic, že jdou do sezony dobře připraveni. Proti technicky hrajícímu celku Chelčic to potvrdili a rozhodli o třech bodech již v prvním poločase. První dvě branky dal nestárnoucí Pavel Záleský (46) a zvláště ta první stála za to. Po výkopu brankáře Šebánka se míč jednou odrazil od země a poté jej střelec napálil rovnou z voleje za záda bezmocného gómana. Celek Chelčic i podruhé venku padl a zůstává bez bodu. Stachy mají po dvou kolech body čtyři.