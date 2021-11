Předposlední kolo podzimní části fotbalové A skupiny I.A třídy poslalo do Strunkovice nepříjemný tým Kaplice. Všechny body zůstaly doma.

Fotbalová B třída: Strunkovice - Kaplice 2:0 (1:0). | Foto: Jan Klein

Strunkovický Blaník pokračuje ve výborných výkonech a potvrdil postavení nejlepšího týmu z Prachaticka v této soutěži. Domácí předcvedli proti nepříjemnému soupeři taktický výkon a zaslouženě zvítězili. Do vedení je dostal již v 10. minutě Gažík. Na vítězné razítko si však museli fanoušci Blaníku počkat až do samoztného závěru utkání. To přišlo z kopačky Romana Žurka.