V předposledním podzimním kole fotbalové B skupiny I.B třídy hostil lídr tabulky ze Lhenic Cehnice. A potvrdil roli favorita.

Fotbalová I.B třída: Lhenice - Cehnice 6:0 (5:0). | Foto: Jan Klein

Výhra by Lhenickým zajistila titul půlmistra a ti si za ní od začátku šli. Za necelou půl hodinu to bylo 5:0 a nebylo co řešit. Domácím tam zkrátka padlo pomalu vše, na co sáhli. Hosté bojovali, ale nebylo jim přáno. Šestka je pro ně až příliš krutá.