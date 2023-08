/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalová A skupina I.B třídy zvedla svou oponu a Lheničtí, kteří po minulé sezoně spadli z I.A třídy, ukázali, že by měli patřit ke špičce.

Zahozené lhenické šance. | Video: Jan Klein

SK Lhenice - Šumava Frymburk 2:1 (2:0)

Branky: 19. P. Krejčí, 40. P. Prenner - 72. M. Králik. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Zabilka - Juráň, Neumann.

Lheničtí jsou v této českobudějovicko - českokrumlovské skupině I.B třídy tak trochu za "vetřelce". Nicméně jako tým, který hrál v minulé sezoně I.A třídu, by měli patřít k tomu lepšímu. Na úvod brali tři body a řadu šancí ještě spálili (viz video). Frymburk se ale čtvrt hodiny před koncem dostal do utkání a domácím ukázal, že to nebudou mít v sezoně snadné.

Utkání svým fotoaparátem sledoval Jan Klein.