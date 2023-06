/FOTOGALERIE, VIDEO/ V předposledním kole A skupiny I.A třídy zavítal na hřiště předposlednch Lhenoc suverén soutěže z Roudného. Podle toho také utkání vypadalo.

Lhenice - Roudné. | Video: Jan Klein

SK Lhece - Malše Roudné 0:8 (0:5)

Branky: 16. Goretki Artur, 20. Míka Václav, 25. Kadlec Viktor, 34. Míka Václav, 43. Kadlec Viktor, 58. Cepák Pavel, 73. Benda Martin, 87. Benda Martin.

Roudné si především v jarní části hraje svou vlastní soutěž. Před týdnem nadělilo Vimperku jedenáct a nyní Lhenicím osm branek. Po půl hodině bylo hotovo, když hosté vedli o tři branky.

"Ochutnali jsme to, co většina týmů v jarní části soutěže. Hosté tady potvrdili své dominantní postavení a také to, že předchozí výsledky nebyly náhodné. Přesto jsme některé branky obdrželi po situacích, na které jsem hráče upozorňoval, což je na jedné straně škoda, ale pokud přihlédnu ke stylu a kvalitě hry Roudného, tak ve spojení s neskutečnou efektivitou v zakončení to prostě na straně druhé byla realita. My hráli to, na co momentálně máme, proti takovému soupeři jsme se ani do zakončení moc nedostávali. Oceňuji naši snahu, ale kvalita byla na straně hostí, kterým gratuluji ke třem bodům a velmi dobrému výkonu. Pokud soutěž vyhrají, bude to zasloužené a jestli udrží tým pohromadě, nemusí to být postup poslední. Pevně věřím, že se co nejlépe připravíme na poslední utkání s Kaplicí a trochu napravíme dosud nepovedené jaro," komentoval duel lhenický trenér Ivo Čech.