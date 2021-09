„I ve druhé části utkání měli hosté jasně navrch. I zásluhou gólmana Hanuse neproměnili několik šancí, jednou se míč otřel břevno domácí branky. Ti se zmohli na dvě nebezpečné situace. Nejdříve v 75. minutě Buko hlavou a Hrachovec nohou nedosáhli na Zachův centr a pak se jim v 82. minutě podařilo snížit. Buko po pasu Kvasničky nejdříve nastřelil brankáře, ale odražený míč už nasměroval do branky. Pak se sice snažili přidat branku, ale kvalita chyběla. Hostům ještě Hanus chytil ofsajdový samostatný nájezd a byl konec utkání,“ doplnil Václav Křišťál.

„Domácí se potýkají s obrovskou marodkou. Trenér Říha lepil sestavu, jak se dalo. Chyběli Bečvář, Jaromír Vorel, Říha, Nedvěd, Urban, před zápasem se zranil Štěpka a v 19. minutě odkulhal Hála. Na pravém kraji obrany nastoupil náhradní brankář Barbotkin. A to ještě nepočítám dlouhodobou absenci Vojíka. A aby toho nebylo málo, v 75. minutě odkulhal Vojta a svou premiéru si odbyl šestnáctiletý dorostenec Sháněl,“ komentoval situaci v domácím týmu Václav Křišťál.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.