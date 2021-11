Šumavan Vimperk – Tatran Prachatice B 3:2 (0:1). Vondrášek 2, Frček – Sedláček 2.

„Začátek zápasu byl z obou stran velmi opatrný. Hosté dobře bránili a my je našim ospalým tempem nedokázali dostat pod větší tlak. Tak dlouho jsme si koledovali, až se hosté ve 33. minutě z ojedinělé šance ujali vedení. Byl to pro nás šok a do poločasu jsme mohli dostat ještě další gól. Do druhého poločasu jsme nastoupili trochu lépe, ale i tak se nám moc nedařilo. Když už se nám podařilo Petrem Vondráškem vyrovnat, přišla další naše chyba a my znova prohrávali. Ke konci utkání jsme vystupňovali náš tlak a v 88. minutě vyrovnal zkušeně Lukáš Frček. To co se dělo posledních pět minut, byl doslova blázinec. Obě mužstva chtěla vyhrát a hrál se fotbal, kdo dá góla, vyhrál, jak na konci tréninku. Po zbytečné ruce obránce Prachatic dal Petr Vondrášek z penalty svůj druhý a náš vítězný gól. Zápasu by spíš slušela remíza, ale my byli dneska šťastnější tým. Takový je prostě někdy fotbal,“ komentoval utkání domácí trenér Jiří Formánek.

„Zápas byl vyrovnaný. Měli jsme velkou šanci za stavu 1:2, nedali a to asi rozhodlo. Nezasloužili jsme si prohrát. Zkušený tým by to dotáhl do vítězného konce. Do budoucna to budeme muset zlepšit,“ doplnil prachatický trenér Petr Bízek.