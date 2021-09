Vimperk - Mirovice 0:3 (0:1).

"Začátek sezóny se nám opravdu moc nepovedl, a proto jsme to chtěli tentokrát konečně zlomit. I když jsme podali zatím náš nejlepší podzimní výkon, na zisk bodů to opět nestačilo a my jsme opět prohráli. Výsledek 0:3 je pro nás velmi krutý a neodpovídá dění na hřišti. Hosté z Mirovic velmi dobře bránili a jen díky výkonu jejich brankáře, který byl jejich nejlepším hráčem, odvezli tři body. Padla na nás docela dobrá deka. Nám do brány nepadne vůbec nic, ale na druhou stranu si první gól dáme sami, druhý si do zápisu napsal hlavní rozhodčí a je po zápase," komentoval utkání vimperský trenér Jiří Formánek a doplnil: "Ovšem to, co dnes předvedlo trio pánů v černém, je smutné a bere chuť do fotbalu. Jestli zatím je nějaký úmysl, ať si každý přebere sám, spíš to ti kluci neumí. Nezbývá nám nic jiného než se zkusit připravit na další zápas a urvat první bodíky."

K dalšímu utkání jedou Vimperští do Vodňan.