/FOTOGALERIE, VIDEO/ Okresní derby fotbalové I.A třídy nepřineslo v soboním dopoledni moc fotbalové kvality a navc ani jednu branku. Tatran tak nepřekročil svůj stín, Čkyňští bod berou.

Tatran Prachatice - SK Čkyně 0:0

ŽK: 3:3 (Cais, Luňáček, Bajčík - Červený, T. Děd, Fiedler). Rozhodčí: Pečenka - Dimitrov, Barva.

Kdo čekal útočně laděný fotbal z obou stran, musel být zklamán. Hosté sice byli v tabulce před utkáním třetí a domácí desátí, ale přeci jenom pod Libínem byl mírným favotritem Tatran. Trochu vzruchu před brankami přinesl začátek utkání, pak již to bylo spíše o boji ve středu hřiště a sem tam nějaké standardce, které však větší šancí neskončily. Ke konci první půle se na hřišti trochu zajiskřilo, trochu tvrdší to bylo i ve druhé půli, ale to zkrátka k derby patří.

